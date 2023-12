Denodo conclude i più grandi eventi DataFest al mondo concentrandosi sull'importanza del Cloud, della Generative AI e del Logical Data Management

Denodo, azienda leader nel data management, ha recentemente concluso i suoi più grandi eventi DataFest al mondo ad oggi che, nell'insieme, hanno attirato un numero da record di esperti di dati proven...

Nel complesso, hanno partecipato oltre 750 visitatori, con più di 100 presentazioni di esperti di dati e intelligenza artificiale, oltre 25 clienti e più di 40 partner

PALO ALTO, Calif.: Denodo, azienda leader nel data management, ha recentemente concluso i suoi più grandi eventi DataFest al mondo ad oggi che, nell'insieme, hanno attirato un numero da record di esperti di dati provenienti da oltre 15 Paesi. Svoltosi a Singapore, in Giappone, a Boston e a Barcelona, Denodo DataFest ha presentato le ultime novità della Denodo Platform, tra cui domande in linguaggio naturale con OpenAI, MPP integrata basata su Presto, motore per i criteri di sicurezza, e un'accelerazione intelligente delle domande basata sull'intelligenza artificiale.

Fonte: Business Wire