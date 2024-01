Sharp parteciperà a CES 2024, il principale evento negli USA per il settore della tecnologia

Sharp Corporation parteciperà a CES 2024, uno dei più grandi e importanti eventi al mondo per il settore tecnologico. Ispirandosi allo slogan "Toward the Future for a Better Life", Sharp promuoverà...

LAS VEGAS: Sharp Corporation parteciperà a CES 2024, uno dei più grandi e importanti eventi al mondo per il settore tecnologico. Ispirandosi allo slogan "Toward the Future for a Better Life", Sharp promuoverà ampiamente una serie di tecnologie all'avanguardia sul mercato globale, presentando le proprie innovative tecnologie proprietarie. Punti principali Smart Living

Tecnologie in grado di ridurre diversi aspetti problematici e rendere la vita più confortevole e appagante

All'evento verrà presentato tramite una conversazione interattiva e naturale un docente virtuale (un bot per le spiegazioni) gestito dalla tecnologia IA edge CE-LLM*1 (Communication Edge-LLM), in fase di sviluppo da parte di Sharp.

Fonte: Business Wire

ChannelCity.it iscriviti alla nostra Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita