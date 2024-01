Belkin porta la super ricarica al CES 2024 con una nuova gamma di prodotti ad alta potenza

Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha oggi presentato quattro nuovi prodotti appartenenti ai portfolio per l'alimentazione e la connettività dei disposit...

Caricabatterie Qi2 ad alte prestazioni e soluzioni GaN ultra rapide

LAS VEGAS: Belkin, marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha oggi presentato quattro nuovi prodotti appartenenti ai portfolio per l'alimentazione e la connettività dei dispositivi mobili, che testimoniano l'innovazione, l'eccellenza nel design, la qualità e l'impegno di Belkin nel realizzare i propri prodotti in maniera più responsabile verso il pianeta. I nuovi prodotti Belkin sono in mostra al CES Unveiled Las Vegas, l'evento mediatico ufficiale del CES 2024.

La ricarica Qi2 con aggancio a scatto

Supporto magnetico 3 in 1 BoostCharge Pro

Grazie all'integrazione del nuovo standard Qi2, questo potente caricabatteria wireless 3 in 1 offre un allineamento perfetto e una ricarica affidabile per i dispositivi Qi2, fino a 15 W, la ricarica rapida per Apple Watch Series 7 e successivi, e una ricarica a velocità ottimali per gli auricolari wireless. Realizzato con un perno girevole, consente agli utenti di regolare l'angolazione del telefono per guardare facilmente video, leggere articoli o effettuare videochiamate. Il prodotto è realizzato con un minimo del 75% di materiali riciclati post-consumo (PCR).

149,99 € EUR

Disponibile a marzo 2024 in mercati selezionati in tutto il mondo

Power bank magnetica BoostCharge Pro

La power bank magnetica Qi2 fornisce una potenza di alimentazione fino a 15 W, per i dispositivi con tecnologia Qi2, durante gli spostamenti e senza dover utilizzare fastidiosi cavi. È progettata con un supporto estraibile integrato, per posizionare perfettamente il telefono durante lo streaming, la lettura o l'invio di messaggi, ed è compatibile con custodie magnetiche e MagSafe con spessore fino a 3 mm. L'alimentazione passante permette di ricaricare la power bank e il dispositivo Qi2 nello stesso istante, tramite la porta USB-C. Disponibile nelle opzioni da 5.000, 8.000 e 10.000 mAh, in modo che gli utenti possano scegliere la power bank più adatta alle loro esigenze di ricarica. Lo chassis sottostante la superficie in silicone (escluso il cavo) del prodotto è realizzato con un minimo del 72% di materiali riciclati (PCR).

59,99 , 79,99 , 99,99 € EUR

Disponibile a marzo 2024 in mercati selezionati in tutto il mondo

Grande potenza, in un formato compatto con GaN

Caricabatteria GaN a 4 porte USB-C da 200 W BoostCharge Pro

Il nuovo Caricabatteria da parete USB-C a 4 porte racchiude una straordinaria potenza di 200 W per ricaricare fino a quattro dispositivi nello stesso istante. Supporta laptop ad alta potenza e per il gaming, e integra le tecnologie GaN e PPS (Programmable Power Supply) per garantire un'efficiente erogazione e distribuzione dell'alimentazione, fornendo una ricarica ottimale e sicura ai dispositivi connessi. Il caricabatteria da parete GaN con 4 porte USB-C libera dall'ingombro lo spazio di lavoro e permette di ricaricare contemporaneamente laptop, tablet, telefoni, smartwatch e auricolari, senza dover usare molteplici fonti di alimentazione. Ad alta potenza, sfoggia un profilo compatto di soli 92 mm x 118,5 mm x 35,5 mm, e 650 g di peso. Lo chassis (escluso il cavo) del prodotto è realizzato con un minimo del 72% di materiali riciclati (PCR).

129,99 € EUR

Disponibile a marzo 2024 in mercati selezionati in tutto il mondo

Dock 6 in 1 GaN Core

Belkin sta rinnovando la sua gamma di docking station implementando la tecnologia GaN per offrire soluzioni di connettività per l'ambiente di lavoro che siano più compatte, efficienti ed eco-sostenibili. Con un profilo fino a circa il 50% più ridotto1 delle altre soluzioni 6 in 1 e ricco di funzionalità per supportare tutte le esigenze essenziali, il Dock GaN Core include una porta HDMI per connettere schermi ad alta definizione fino a 4K, 2 porte USB-A per il collegamento di periferiche di vecchia generazione, 2 porte USB-C (di cui una con 96 W di Power Delivery), e una porta Gigabit Ethernet per una connessione Internet sicura e affidabile.

139,99 € EUR

Disponibile ora per l'ordine su belkin.com

A breve presso rivenditori selezionati in tutto il mondo

Prodotti realizzati in modo più responsabile

In linea con l'impegno dell'azienda nel trovare un modo più responsabile per fabbricare i propri prodotti, le nuove soluzioni BoostCharge di Belkin sono prodotte con un minimo del 72% di materiali in plastica riciclata post-consumo (PCR) e vendute in una confezione priva di plastica. L'anno scorso, Belkin aveva annunciato la transizione all'uso del PCR e da allora oltre 200 prodotti sono stati aggiornati per includere il PCR, sostituendo circa 64 tonnellate di plastica vergine con materiali in plastica PCR. Belkin continua la sua missione per raggiungere il 100% di neutralità carbonica nei suoi uffici e nelle sue attività (emissioni Scope 1 e 2) entro il 2025, mentre rimane fortemente impegnata nel ridurre le emissioni (Scope 3) a livello dei prodotti.

Il kit multimediale è disponibile per il download QUI.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

1 In base a test comparativi interni con soluzioni con alimentatore, ma senza tecnologia GaN. Dimensioni: 80 x 80 x 48 mm; area superficie: 6.400 mm

Fonte: Business Wire