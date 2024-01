VeriSilicon estende l’ecosistema GUI per smart watch in partnership con QDay Technology per offrire un’esperienza d’uso superiore

VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che QDay Technology , un’azienda esperta nello sviluppo di software per interfacce grafiche utente (GUI), si è unita all’ecosistema di GUI per smart wat...

Offrire compatibilità superiore, migliore efficienza dei costi e time-to-market più breve ai clienti che sviluppano smart watch

LAS VEGAS: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che QDay Technology , un’azienda esperta nello sviluppo di software per interfacce grafiche utente (GUI), si è unita all’ecosistema di GUI per smart watch VeriSilicon per sviluppare soluzioni per un’ampia gamma di applicazioni in questo settore.

L’IP-core per GPU (Graphics Processor Unit) 2.5D a basso consumo di potenza e ricco di funzioni sviluppato da VeriSilicon, insieme all’IP-core di elaborazione della visualizzazione che lo completa, sono largamente adottati dai produttori di SoC (System-on-Chip) per smart watch di tutto il mondo. Queste tecnologie vengono studiate specificamente per migliorare l’esperienza d’uso degli smart watch offrendo prestazioni elevate e grafica vettoriale di alta qualità oltre a efficienza energetica ineguagliata e ingombro ridottissimo dei chip al silicio.

