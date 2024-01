Aramco Digital e Intel mirano a stringere una collaborazione volta a creare il primo centro di sviluppo Open RAN dell’Arabia Saudita

Aramco Digital e Intel hanno annunciato l’intenzione di creare il primo Centro di sviluppo Open RAN (Radio Access Network) dell’Arabia Saudita. Si prevede che la struttura darà impulso all’inno...

DHAHRAN, Arabia Saudita: Aramco Digital e Intel hanno annunciato l’intenzione di creare il primo Centro di sviluppo Open RAN (Radio Access Network) dell’Arabia Saudita. Si prevede che la struttura darà impulso all’innovazione, promuoverà progressi tecnologici e contribuirà alla trasformazione digitale nel Regno.

L’attività collaborativa – che mira ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie Open RAN, aiutando a mettere in grado il Regno di creare un’infrastruttura per telecomunicazioni agile e affidabile con un focus sull’accelerare la digitalizzazione in vari settori – è coerente con il programma Vision 2030 dell’Arabia Saudita, i cui obiettivi sono i progressi tecnologici e la diversificazione economica.

Open RAN, un paradigma in evoluzione nell’architettura delle reti wireless, consente flessibilità, interoperabilità e innovazione superiori. Aramco Digital offre una comprensione profonda delle esigenze di sviluppo e delle ambizioni del Regno nonché delle opportunità per l’attuazione della tecnologia Open RA, oltre a una prospettiva unica sull’economia del Regno, mentre Intel, un pioniere delle tecnologie di elaborazione e comunicazione, contribuisce alla collaborazione con il suo know-how nelle tecnologie Open RAN.

Punti salienti della collaborazione

1. **Polo di innovazione:** il Centro di sviluppo Open RAN mira a servire da polo di innovazione, promuovendo la collaborazione tra ingegneri, ricercatori ed esperti del settore presso Aramco Digital e Intel.

2. **Crescita professionale di talenti locali:** il Centro mira a contribuire alla crescita professionale di talenti locali tramite corsi di formazione ed esperienza pratica nel campo in rapida evoluzione delle tecnologie Open RAN e edge computing.

3. **Impatto economico:** la collaborazione mira a contribuire all’economia locale attraverso iniziative basate sulla tecnologia, allineandosi con i più ampi obiettivi di Vision 2030.

4. **Collaborazione globale:** si prevede che la collaborazione riguardante Open RAN stretta tra Aramco Digital e Intel si estenderà oltre i confini, collegando l’Arabia Saudita al settore internazionale dello sviluppo e dell’implementazione di Open RAN e dell’edge computing.

Spiega Tareq Amin, Ceo Aramco Digital: “Questa collaborazione testimonia il nostro impegno a contribuire a favorire l’innovazione nel Regno. Si prevede che il Centro di sviluppo Open RAN catalizzerà l’evoluzione digitale, fornendo una piattaforma per la collaborazione, lo sviluppo di capacità e la creazione di un vibrante ecosistema tecnologico. Al centro di questa collaborazione c’è la creazione di un gruppo vigoroso di capacità locali per lo sviluppo di tecnologie 5G avanzate e 6G future”.

“Siamo lieti di collaborare con Aramco Digital in relazione a Open RAN e di combinare la competenza tecnologica di Intel nei settori dei network, dell’edge computing e del software con i dati approfonditi e utili in ambito locale e la leadership del settore offerti da Aramco Digital. Insieme miriamo ad accelerare l’attuazione di soluzioni Open RAN native sull’edge nell’Arabia Saudita e oltre”, aggiunge [Sachin Katti, vicepresidente senior e direttore generale Gruppo network e edge presso Intel].

Si prevede che il Centro di sviluppo Open RAN inizierà le operazioni nel 2024, segnando una pietra miliare nel cammino dell’Arabia Saudita verso un futuro basato sulla tecnologia.

Informazioni su Aramco Digital

Aramco Digital è l’affiliata digitale e tecnologica di Aramco, una multinazionale della chimica e dell’energia integrata. Aramco Digital mira ad aiutare a promuovere la trasformazione digitale e l’innovazione tecnologica in vari settori.

Informazioni su Intel

Intel (NASDAQ: INTC) è una delle principali società mondiali dell’innovazione nel settore del computing. Progetta e crea le tecnologie essenziali che servono da base per i dispositivi di elaborazione del mondo.

*Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire