Esri lancia Maps.com, una piattaforma di contenuti per creatori che dimostrano il potere delle mappe

Il nuovo sito internet mostra le mappe che aiutano le persone a capire meglio il mondo attraverso la cartografia

REDLANDS, Calif.: Oggi segna il lancio di Maps.com, una piattaforma innovativa dedicata a mostrare e celebrare le mappe più belle e interessanti del mondo. L'inedito sito web ridefinirà il modo in cui le persone comprendono il potere della cartografia e della visualizzazione dei dati.

Creato da Esri, il leader globale nel software per la mappatura e l'intelligence della localizzazione, il nuovo sito è una piattaforma per condividere e discutere mappe coinvolgenti dal punto di vista visivo che stimolano l'immaginazione, costituiscono una sfida, un'occasione per imparare, una fonte di soddisfazione e che provocano tutta una serie di argomenti e di formati.

Fonte: Business Wire