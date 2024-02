NIQ pubblica il 2024 Consumer Outlook Report completo: navigare le tendenze globali e le informazioni per una crescita strategica

NIQ, una delle principali autorità nel settore dell'intelligence dei consumatori, è fiera di annunciare la pubblicazione del suo attesissimo 2024 Global Consumer Outlook Report. Questo documento com...

CHICAGO: NIQ, una delle principali autorità nel settore dell'intelligence dei consumatori, è fiera di annunciare la pubblicazione del suo attesissimo 2024 Global Consumer Outlook Report. Questo documento completo esplora le tendenze e le conoscenze fondamentali che formano lo scenario dei consumatori, offrendo preziosi dati e analisi alle attività e agli interessati di tutto il mondo.

Navigando il complesso scenario economico globale, il rapporto esamina le ripercussioni di eventi e tendenze economiche di rilievo, spiegando il loro impatto sulla fiducia e sui comportamenti di spesa dei consumatori. Andando oltre un'ampia panoramica, l'analisi esplora le varianti regionali, offrendo informazioni approfondite nelle dinamiche uniche delle regioni Asia Pacifico, Europa, Nord America, Africa, Medio Oriente e America Latina. Questo studio biennale sulla leadership di pensiero rivela sfumature nelle preferenze dei consumatori e nelle attitudini dei consumatori e modelli di acquisto, consentendo ai rivenditori e ai produttori con una comprensione strategica dei loro mercati target per facilitare la formulazione di strategie su misura per una crescita sostenibile.

"Nella dinamica economia globale di oggi, il nostro Consumer Outlook Report per il 2024 serve da bussola per navigare le ripercussioni degli eventi economici e rivelare le conoscenze relative al comportamento dei consumatori”, ha dichiarato Tracey Massey, Direttore delle operazioni di NIQ. “Mentre le aziende affrontano le difficoltà di uno scenario che cambia, questo rapporto offre loro previsioni strategiche e una comprensione su misura delle variazioni regionali, fornendo loro gli strumenti per orientare le attività verso una crescita sostenibile".

I risultati fondamentali del NIQ Global Consumer Outlook Report:

Valore e calo dei volumi : nel novembre 2023, i prezzi sono saliti del 6,1%, un calo significativo rispetto all'aumento del 13,6% registrato nel gennaio 2023. Il rallentamento dell'inflazione rivela che la crescita più lenta del valore delle vendite non nasconde più tassi di consumo bassi o in diminuzione. I rivenditori e i marchi devono reagire in maniera strategica per evitare promozioni eccessive e garantire i ricavi.

: nel novembre 2023, i prezzi sono saliti del 6,1%, un calo significativo rispetto all'aumento del 13,6% registrato nel gennaio 2023. Il rallentamento dell'inflazione rivela che la crescita più lenta del valore delle vendite non nasconde più tassi di consumo bassi o in diminuzione. I rivenditori e i marchi devono reagire in maniera strategica per evitare promozioni eccessive e garantire i ricavi. Consumatori sotto pressione : oggi, il 34% dei consumatori avverte una situazione finanziaria peggiore rispetto a un anno fa, con un tasso di disoccupazione che rimane stabile e salari in ritardo rispetto all'inflazione. La crisi globale rimane in primo piano, ma ci si aspetta una maggiore concorrenza per una porzione inferiore della spesa dei consumatori.

: oggi, il 34% dei consumatori avverte una situazione finanziaria peggiore rispetto a un anno fa, con un tasso di disoccupazione che rimane stabile e salari in ritardo rispetto all'inflazione. La crisi globale rimane in primo piano, ma ci si aspetta una maggiore concorrenza per una porzione inferiore della spesa dei consumatori. Proattivi e precisi con il benessere : il 40% dei consumatori globali dà priorità alla salute in maniera proattiva, contribuendo ad una nicchia di crescita nel mercato. Riconoscendo l'importanza della gestione proattiva della salute, i consumatori desiderano cambiare determinati stili di vita e caratteristiche dei prodotti per raggiungere i propri obiettivi di salute.

: il 40% dei consumatori globali dà priorità alla salute in maniera proattiva, contribuendo ad una nicchia di crescita nel mercato. Riconoscendo l'importanza della gestione proattiva della salute, i consumatori desiderano cambiare determinati stili di vita e caratteristiche dei prodotti per raggiungere i propri obiettivi di salute. Prospettive ibride sul valore : in un'analisi personalizzata di diverse fasce di prezzo, i prodotti economici erano l'unico gruppo che ha assistito a un aumento della quota delle vendite (0,6 punti) nel 2023. La polarizzazione finanziaria tra consumatori benestanti ed economicamente più deboli guida un'ampia ricerca di opzioni di valore, e rivenditori e produttori dovrebbero anticipare la domanda di nuove gamme di prodotti economici nel 2024.

: in un'analisi personalizzata di diverse fasce di prezzo, i prodotti economici erano l'unico gruppo che ha assistito a un aumento della quota delle vendite (0,6 punti) nel 2023. La polarizzazione finanziaria tra consumatori benestanti ed economicamente più deboli guida un'ampia ricerca di opzioni di valore, e rivenditori e produttori dovrebbero anticipare la domanda di nuove gamme di prodotti economici nel 2024. Aumento dell'innovazione incentrata sul valore: i produttori impegnati nell'innovazione hanno 1,8 volte più probabilità di incrementare le vendite complessive. L'innovazione continua ha dato prova di essere più vantaggiosa per le aziende in mezzo ai rallentamenti commerciali. L'innovazione non si limita a un posizionamento di spicco; per prosperare, le aziende devono perseguire iniziative all'insegna del valore.

i produttori impegnati nell'innovazione hanno 1,8 volte più probabilità di incrementare le vendite complessive. L'innovazione continua ha dato prova di essere più vantaggiosa per le aziende in mezzo ai rallentamenti commerciali. L'innovazione non si limita a un posizionamento di spicco; per prosperare, le aziende devono perseguire iniziative all'insegna del valore. Dinamica fluida dei canali: l'11% dei consumatori globali afferma di fare shopping attraverso i canali di social media. Con l'evolversi dello scenario retail, è essenziale adattarsi ai modelli che cambiano nelle modalità di esplorazione, sperimentazione e acquisto di prodotti da parte dei consumatori.

"Il Global Consumer Outlook Report illumina non solo le tendenze ma anche i cambiamenti critici nelle preferenze e nei modelli di acquisto dei consumatori, superando i confini e comprendendo le regioni dal Nord America all'Asia Pacifico”, ha dichiarato Lauren Fernandes, Global Director di Thought Leadership, NIQ. “Da flusso e riflusso del valore e del volume alle prospettive ibride sul valore, questo rapporto offre alle aziende una serie completa di strumenti per adattarsi, innovare e prosperare in un ambiente contraddistinto dal cambiamento. Non è solo un rapporto: è una guida per le aziende che cercano resilienza e rilevanza in un mercato in costante evoluzione".

L'impegno di NIQ per fornire informazioni attuabili emerge con evidenza dallo studio e dall'analisi presentati nel Consumer Outlook Report. Questa utile risorsa permette alle aziende di prendere decisioni informate in uno scenario di consumo in continua evoluzione. Scarica il rapporto oggi .

Informazioni su NIQ

NIQ, azienda leader mondiale in ambito di consumer intelligence, consente di conoscere il comportamento di acquisto dei consumatori nel modo più approfondito possibile, rivelando nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 la fusione di NIQ e GfK, due leader di settore, hanno creato un'entità con estensione mondiale senza pari. Con una lettura olistica del settore del commercio al dettaglio e le informazioni più esaustive sui consumatori, rese disponibili grazie ad analisi avanzate su piattaforme di punta, NIQ presenta la Full View TM , il quadro completo.

NIQ è un'azienda del portafoglio di Advent International con attività in oltre 100 mercati, che copre più del 90% della popolazione mondiale. Per maggiori informazioni, visitare NIQ.com.

Fonte: Business Wire