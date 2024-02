Story Capital completa l'investimento nella quota di maggioranza di SpendLab

SpendLab (la "Società"), la piattaforma leader di revisione e recupero debiti basata sull'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi una partnership trasformativa con Story Capital ("Story") attrav...

AMSTERDAM, NEW YORK e PALO ALTO, California: SpendLab (la "Società"), la piattaforma leader di revisione e recupero debiti basata sull'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi una partnership trasformativa con Story Capital ("Story") attraverso un investimento strategico di maggioranza da parte di Story. Questa partnership segna un passo fondamentale nel percorso di SpendLab, e ne accelera la missione di ridefinizione della gestione della contabilità fornitori ("AP") per le imprese globali e il settore pubblico con le sue soluzioni tecnologiche leader di mercato.

SpendLab è da decenni all'avanguardia nel settore AP, grazie all'impiego di oltre 450 algoritmi e modelli IA proprietari per individuare e recuperare le imprecisioni di pagamento nei processi AP, IVA e di riconciliazione del bilancio dei conti fornitori. Dalla sua creazione, SpendLab ha analizzato oltre 1 miliardo di fatture di clienti, recuperando più di 500 milioni di euro per clienti aziendali globali in diversi settori, come quello tecnologico, dei beni di consumo, di sanità, finanza, automotive e settore pubblico. SpendLab sta definendo lo standard nel settore dei conti fornitori, combinando la sua tecnologia proprietaria con i suoi esperti interni per garantire ai propri clienti risparmi superiori con una velocità e una precisione senza precedenti.

L'investimento strategico da parte di Story Capital, una società di investimento nota per il suo interesse nella trasformazione tecnologica, consentirà di accelerare la nuova roadmap dei prodotti di SpendLab, la sua espansione globale e lo spirito di squadra, rafforzando ulteriormente la sua leadership nello spazio di revisione e recupero debiti.

Sebastian Morales, il nuovo CEO di SpendLab, ha condiviso il suo entusiasmo per questa partnership: "La collaborazione con Story Capital segna un traguardo storico per SpendLab. Questo investimento va oltre il sostegno finanziario e rappresenta un'alleanza strategica per amplificare la nostra tecnologia ed espandere la nostra presenza sul mercato. Insieme, ci impegniamo a raggiungere un'efficienza senza pari e risparmi notevoli per i nostri clienti globali, e ad accelerare la nostra traiettoria di crescita".

Jos Houben, fondatore di SpendLab, ha aggiunto: "Abbiamo scelto Story Capital come nostro partner per il suo mix esclusivo di esperienze imprenditoriali, di valore aggiunto tecnologico sotto diversi aspetti, come l'intelligenza artificiale, l'ingegneria e i prodotti, l'esperienza nel settore e una visione condivisa per il futuro di SpendLab". Questa partnership rappresenta il nostro impegno a guidare l'innovazione e l'eccellenza nello spazio dei conti fornitori per i nostri clienti attuali e futuri". Nell'ambito della transazione, il precedente gruppo di proprietari guidato da Jos Houben manterrà una partecipazione di capitale significativa nella Società e continuerà a far parte del consiglio di amministrazione di SpendLab.

Shuo Zheng, socio accomandatario di Story Capital, ha detto dell'investimento: "SpendLab è sinonimo di innovazione e leadership nella categoria dei conti fornitori. Siamo entusiasti di sostenere il percorso innovativo di SpendLab per diventare un colosso tecnologico globale e fornire un valore senza precedenti ai clienti di tutto il mondo".

Profilo di SpendLab

SpendLab è la principale piattaforma di revisione e recupero dei conti fornitori basata sull'intelligenza artificiale, che serve oltre 40 settori a livello globale. Con l'obiettivo di integrare la sua tecnologia IA leader di mercato con un know-how senza precedenti, SpendLab si è concentrata in modo maniacale sul successo dei clienti, recuperando fino ad oggi oltre 500 milioni di EUR di risparmi per i suoi clienti. SpendLab è inoltre certificata ISO 27001 e 9001.

Informazioni su Story Capital

Story Capital è una società di investimento con l'obiettivo di creare imprese tecnologiche durature. In qualità di company builder, Story collabora con aziende in crescita in grado di adottare cambiamenti graduali tramite la trasformazione tecnologica, e si impegna attivamente nel guidare e accelerare tale trasformazione. Grazie alla sua profonda conoscenza della tecnologia e all'impegno per una crescita collaborativa, Story punta ad accelerare la crescita e aumentare la redditività delle sue aziende.

Fonte: Business Wire