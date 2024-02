L’organizzazione di servizi professionali di LabVantage cresce di oltre l’80% in tre anni e si espande a livello globale

LabVantage Solutions, Inc., il principale fornitore di soluzioni e servizi di informatica di laboratorio, comprese soluzioni LIMS realizzate su misura che consentono l'implementazione rapida a costi r...

—L’espansione globale di risorse, disponibilità e conoscenza permette a LabVantage di ridurre notevolmente i tempi di implementazione e supportare i clienti in tutto il mondo—

SOMERSET, N.J.: LabVantage Solutions, Inc., il principale fornitore di soluzioni e servizi di informatica di laboratorio, comprese soluzioni LIMS realizzate su misura che consentono l'implementazione rapida a costi ridotti, oggi ha annunciato un'espansione significativa del suo Professional Services Organization. Ora operativo a livello globale, con nuovi team in Sud America e Asia, l'organizzazione ha registrato una crescita notevole, che ha superato l'80% negli ultimi tre anni (2020-2023). Questa espansione riafferma l'impegno di LabVantage nella fornitura di supporto informatico completo ed esauriente e consente ai clienti di implementare soluzioni LIMS di LabVantage in modo efficiente ed conclusivo.

Fonte: Business Wire