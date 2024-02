Digimarc accelera la lotta globale contro l’inquinamento dalla plastica

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), pioniere e leader mondiale delle tecnologie della filigrana digitale, oggi ha annunciato la vasta disponibilità e facile accessibilità di Digimarc Recycle sulla ...

Digimarc Recycle è ora largamente disponibile e facilmente accessibile per attuare il potenziale della circolarità della plastica in tutto il mondo

BEAVERTON, Oregon: Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), pioniere e leader mondiale delle tecnologie della filigrana digitale, oggi ha annunciato la vasta disponibilità e facile accessibilità di Digimarc Recycle sulla scia di vari programmi piloti coronati dal successo e prove condotte in diversi Paesi del mondo. Digimarc Recycle rappresenta una soluzione rivoluzionaria nelle attività di cernita e riciclaggio di rifiuti di plastica, in grado di portare avanti in modo misurabile la lotta contro l’inquinamento dalla plastica e questa tecnologia comprovata può ora essere concessa in licenza da partner qualificati per meno di 1 USD pro capite all’anno.

“Dopo un altro anno caratterizzato da numerose discussioni ma pochi interventi nella lotta per porre fine all’inquinamento dalla plastica, stiamo espandendo la nostra presenza presso diversi stakeholder e regioni geografiche per incoraggiare vari partner negli Stati Uniti e nel resto del mondo a unirsi a noi nella nostra missione – proteggere il pianeta”, racconta Riley McCormack, Presidente e Ceo Digimarc.

Fonte: Business Wire