È imminente Moveworks.global: dove si realizza il futuro dell’IA aziendale

Con relatori precedenti da OpenAI, Salesforce e Honeywell, .global è un evento in cui si riuniscono alcune delle menti e dei leader più importanti nel settore dell’IA da tutto il mondo

MOUNTAIN VIEW, California: Moveworks, impresa che sviluppa l’omonima piattaforma copilota IA, la più avanzata nel settore, oggi ha annunciato l’apertura delle registrazioni al suo convegno annuale Moveworks.global, che svolgerà il 23 aprile 2024, sia virtualmente che di persona, a San Jose, in California.

In un’era in cui l’intelligenza artificiale è non solo un vantaggio ma anche una necessità, Moveworks.global è l’evento a cui partecipare è un must per leader del settore, sviluppatori e persone lungimiranti che desiderano esplorare la potenza trasformativa dell’IA generativa nel mondo aziendale.

Fonte: Business Wire