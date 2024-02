Lancio del marchio itel Grand 2024, l'evento più grande del settore alle piramidi egiziane

itel, il principale marchio globale di smart life impegnato a fornire prodotti elettronici per consumatori economici e di buona qualità, è posizionato per ridefinire la sua identità visiva con il l...

IL CAIRO: itel, il principale marchio globale di smart life impegnato a fornire prodotti elettronici per consumatori economici e di buona qualità, è posizionato per ridefinire la sua identità visiva con il lancio spettacolare del suo nuovo logo alle iconiche Grandi Piramidi di Giza, in Egitto, il 22 febbraio. Questa occasione importante segnerà non solo un'evoluzione significativa nell'immagine del marchio di itel ma servirà anche da piattaforma per coinvolgere e celebrare con partner e clienti stimati in tutto il mondo, specialmente con i clienti del Medio Oriente e del Nord Africa.

La cerimonia di presentazione alle Piramidi egiziane significa l'impegno di itel non solo per l'innovazione tecnologica ma anche per creare un'esperienza memorabile e coinvolgente per i partecipanti.

Fonte: Business Wire