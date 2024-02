Brightcove si allea con Google Ad Manager per ampliare il suo servizio di monetizzazione degli annunci pubblicitari

Brightcove (NASDAQ: BCOV), l'azienda tecnologica di streaming più affidabile al mondo, oggi ha annunciato di aver stretto una collaborazione strategica con Google Ad Manager per migliorare il suo ser...

La piattaforma tecnologica di streaming globale di Brightcove si connette con la piattaforma di spot pubblicitari di Google per aiutare i clienti a monetizzare i propri contenuti video offrendo operazioni di raccolta pubblicitaria più semplici e un'esperienza di tecnologia pubblicitaria fluida

BOSTON: Brightcove (NASDAQ: BCOV), l'azienda tecnologica di streaming più affidabile al mondo, oggi ha annunciato di aver stretto una collaborazione strategica con Google Ad Manager per migliorare il suo servizio di Ad Monetization. Questa collaborazione amplia l'offerta di Brightcove supportando i clienti attuali e futuri che utilizzano la piattaforma completa di vendita di pubblicità digitale di Google Ad Manager per le proprie operazioni pubblicitarie digitali. Inoltre, il sodalizio posiziona Brightcove per servire ulteriori impressioni a un pubblico più ampio per i suoi clienti.

Fonte: Business Wire