Seoul Semiconductor espone un'innovativa tecnologia a livello mondiale alla fiera commerciale sull'illuminazione in Germania

SEUL, Corea del Sud: Seoul Semiconductor (KOSDAQ:046890) parteciperà a Light + Building 2024, la più grande fiera al mondo sull'illuminazione che si terrà a Francoforte, in Germania, dal 3 all'8 marzo. Durante l'evento, Seoul Semiconductor esporrà le sue esclusive soluzioni e le prime soluzioni di illuminazione LED al mondo della massima efficienza e della qualità più elevata dello spettro luminoso.

Si prevede che Seoul Semiconductor presenterà il suo sistema di illuminazione a efficienza elevata basato su tecnologia "WICOP" a 240 lumen per watt (lm/W), che rappresenta ancora lo standard principale del settore. WICOP, la prima tecnologia al mondo senza cavi e packageless, è una tecnologia LED ad alta efficienza e di piccolissimo formato progettata per montare i LED direttamente su un circuito stampato. In occasione di Light + Building, Seoul Semiconductor esporrà applicazioni che utilizzano diverse bande di lunghezza d'onda, da UV a IR/VCSEL.

Inoltre, Seoul Semiconductor presenterà anche la sua tecnologia "SunLike" della massima qualità dello spettro luminoso. Negli ultimi cinque anni, Seoul Semiconductor ha condotto diverse sperimentazioni cliniche con vari istituti leader, tra cui l'Università di Harvard, che hanno confermato come l'uso dell'illuminazione SunLike possa migliorare la miopia, la rigenerazione cellulare, la memoria e le capacità di apprendimento. Sarà presente uno stand interattivo in cui sarà possibile sperimentare nella pratica la tecnologia SunLike.

"Tramite i prodotti della massima efficienza che presenteremo a questa esposizione, Seoul Semiconductor ambisce a diventare il miglior partner per tutti i clienti in qualsiasi campo di applicazione, tra cui l'illuminazione, il settore automobilistico e gli elettrodomestici”, ha dichiarato Kim Hong min, Direttore del dipartimento illuminazione.

Informazioni Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor è il secondo produttore mondiale di LED, in una classifica che non tiene conto del mercato vincolato, e ha al suo attivo oltre 18.000 brevetti. Con un portafoglio differenziato di prodotti, Seoul offre un’ampia gamma di tecnologie e produce in serie prodotti innovativi a LED per l’illuminazione interna ed esterna, per i settori automobilistico e IT, come telefoni cellulari, display per computer e altre applicazioni, oltre a prodotti per l’area UV. I primi prodotti sviluppati e i prodotti in massa dell’azienda stanno diventando lo standard nel settore dei LED e leader nel mercato globale con un LED privo di impacchettamento, WICOP; un LED ad alta tensione ad alimentazione CA, Acrich; un LED con un’uscita 10 volte superiore a quella di un LED convenzionale, nPola; un LED con tecnologia ultravioletta pulita all’avanguardia, Violeds; una tecnologia a emissione di luce in tutte le direzioni, LED a filamento; un LED a spettro solare naturale, SunLike; e altro. Per ulteriori informazioni visitare il sito web all’indirizzo www.seoulsemicon.com/en, YouTube, LinkedIn.

