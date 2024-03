Salute presenta la nuova identità visiva in un'iniziativa per rafforzare la sua presenza globale

Con un'iniziativa strategica che sottolinea il suo impegno nell'espansione, nell'innovazione e nell'eccellenza nel settore dei servizi dei centri dati a livello globale, Salute Mission Critical divent...

FRANKLIN, Wis.: Con un'iniziativa strategica che sottolinea il suo impegno nell'espansione, nell'innovazione e nell'eccellenza nel settore dei servizi dei centri dati a livello globale, Salute Mission Critical diventa Salute con un nuovo logo e un'identità visiva dinamica di forte impatto.

Fondata oltre dieci anni fa, Salute, che ha sede negli Stati Uniti, è cresciuta fino a diventare un leader nella fornitura di servizi completi e integrati per il ciclo di vita dei centri dati, guadagnandosi la fiducia degli operatori dei settori hyperscale, colocation e edge di tutto il mondo. Oggi, la società vanta un elenco invidiabile di clienti che rappresentano fino all'80% di tutti i servizi di cloud e infrastrutture di importanza critica di tutto il mondo - a testimonianza delle sue competenze e del servizio di alta qualità fornito.

Il nuovo logo simboleggia l'approccio innovativo e futuristico di Salute, e la sua capacità di offrire servizi completi per l'intero ciclo di vita dei centri dati. Il dispositivo nel logo è ispirato dalla silhouette di un gesto di saluto, che trasmette rispetto e precisione, rendendo omaggio all'integrità del brand originale.

Erich Sanchack, CEO di Salute, ha sottolineato l'importanza del brand rinnnovato, "Il nostro nuovo log e la nostra identità visiva non sono una semplice variante estetica. Il rinnovamento rappresenta tutto ciò che riguarda la nostra attività: innovazione e leadership da subito, fornendo servizi end-to-end per i centri dati e il nostro impegno a garantire l'eccellenza ai nostri clienti”.

Sanchack ha così concluso, “La nostra visione è quella di essere il leader mondiale nella fornitura di servizi di ciclo di vita integrati, che simboleggiano il principio che ‘inizia e finisce con noi’. Mentre portiamo avanti i nostri piani di espansione al di fuori degli Stati Uniti, in Europa nel Medio Oriente e in Africa, è importante che la nostra identità rifletta i leader dei centri dati di tutto il mondo, e la nostra capacità di portare i servizi più completi per la nostra industria”.

Informazioni su Salute

Salute è il più grande fornitore di servizi completi e integrati per il ciclo di vita dei centri dati. Fondata da Lee Kirby e Jason Okroy nel 2013, la società oggi opera da 12 sedi globali in oltre 102 mercati in tutto il mondo e impiega oltre 1200 addetti.

Guidata dal CEO Erich Sanchack, la società è incentrata unicamente sul settore dei centri dati. La sua visione è quella di essere un leader mondiale nella fornitura di servizi end-to-end per titolari, operatori, investiori e appaltatori generali. Nei prossimi due anni, Salute guiderà un ambizioso programma di M&A, che ha visto ultimamente l'acquisizione di tre importanti marchi di commissioning e infrastrutture digitali per aumentare la sua gamma di servizi – Iconicx, OBMG e AMS Helix.

Da oltre dieci anni, Salute è sinonimo di sviluppo di talenti dall'interno e dall'esterno dell'industria, offrendo le risorse critiche necessarie ai rinomati fornitori nei mercati dell'hyperscale e del cloud, di colocation, edge, enterprise, e dei centri dati specializzati come quelli delle criptovalute.

Fonte: Business Wire