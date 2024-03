Xsolla presenta Xsolla Wallet, per garantire a sviluppatori e creator l'accesso a soluzioni finanziarie integrate e guadagni immediati

Xsolla, azienda internazionale nel settore dei videogiochi, ha annunciato il lancio di Xsolla Wallet, ribadendo in tal modo il proprio impegno in direzione del potenziamento dell'economia globale dei ...

Presentazione di una nuova era di strumenti semplificati e flessibili per monetizzare e ricevere pagamenti nell'economia dei creator

LOS ANGELES: Xsolla, azienda internazionale nel settore dei videogiochi, ha annunciato il lancio di Xsolla Wallet, ribadendo in tal modo il proprio impegno in direzione del potenziamento dell'economia globale dei creator all'interno del settore dei videogiochi. La nostra missione consiste nel fornire un accesso equo a sviluppatori, creator e a chiunque partecipi all'economia dei creator mediante soluzioni finanziarie integrate per il settore dei videogiochi.

Xsolla Wallet è una soluzione rivoluzionaria in grado di offrire opzioni di finanziamento integrate appositamente progettate per sviluppatori e creator. L'iniziativa consente agli sviluppatori di superare le sfide relative a monetizzazione e coinvolgimento e semplifica il processo di fornire incentivi interessanti per i creator. Migliora l'efficienza e l'immediatezza della loro esperienza di guadagno e spesa, garantendo al contempo la compliance globale.

Consapevole delle complessità della gestione di programmi globali di successo per i creator, Xsolla contribuirà a risolvere questi punti critici, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi su ciò che sanno fare meglio: creare esperienze di gioco coinvolgenti.

Per gli sviluppatori: Xsolla Wallet semplifica l'accesso a servizi finanziari integrati e ottimizza il processo di onboarding e la compliance, integrando questi aspetti fondamentali negli account wallet dei creator.

Semplificazione degli incentivi per i creator: creato per sciogliere le complessità della gestione di programmi di creator, Xsolla Wallet garantisce agli sviluppatori di poter offrire guadagni interessanti e conformi ai creator in diverse regioni.

creato per sciogliere le complessità della gestione di programmi di creator, Xsolla Wallet garantisce agli sviluppatori di poter offrire guadagni interessanti e conformi ai creator in diverse regioni. Riduzione degli oneri legati alla compliance: con servizi KYC (Know Your Customer) e di questionari fiscali integrati, Xsolla Wallet riduce sensibilmente la complessità associata alla compliance globale, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sull'innovazione anziché sui compiti amministrativi.

con servizi KYC (Know Your Customer) e di questionari fiscali integrati, Xsolla Wallet riduce sensibilmente la complessità associata alla compliance globale, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sull'innovazione anziché sui compiti amministrativi. Espansione e accelerazione dell'influenza: sfruttando la vasta portata dell'ecosistema di gioco Xsolla, gli sviluppatori possono utilizzare Xsolla Partner Network (XPN) per attrarre, gestire e incentivare creator e influencer.

Per i creator: Xsolla Wallet consente ai creator e agli influencer di pagare, ottenere pagamenti e gestire i guadagni, trasformando i loro contenuti in risorse di reddito sostenibili.

Pagare: i creator disporranno di un metodo diretto, immediato e comodo di spendere i loro guadagni usando la Xsolla Mastercard.

i creator disporranno di un metodo diretto, immediato e comodo di spendere i loro guadagni usando la Xsolla Mastercard. Ottenere pagamenti: i creator possono scegliere una Xsolla Mastercard virtuale istantanea tra altre opzioni di pagamento per ottenere un accesso semplice e immediato ai loro guadagni.

i creator possono scegliere una Xsolla Mastercard virtuale istantanea tra altre opzioni di pagamento per ottenere un accesso semplice e immediato ai loro guadagni. Gestire i guadagni: i creator possono aggregare senza problemi i loro guadagni da diverse piattaforme. Ciò significa che i creator possono gestire diversi flussi di reddito, dalle vendite di merchandising al crowdfunding, nel loro Xsolla Wallet.

"Unendo la nostra esperienza e la funzionalità finanziaria integrata di Xsolla Wallet, stiamo raccogliendo sviluppatori e creator in un ecosistema finanziario senza precedenti, creato su misura per i videogiochi", ha spiegato David Stelzer, Presidente di Xsolla. "Il nostro obiettivo è fornire a tutti gli sviluppatori, i creator e gli influencer la possibilità di accedere in modo rapido e sicuro alle modalità di monetizzazione del loro lavoro nell'economia globale dei creator".

"In qualità di sostenitore di lunga data della comunità dei videogiochi, Mastercard è entusiasta di continuare a sviluppare la sua partnership con Xsolla, offrendo scelta e valore a creator e sviluppatori con il lancio di Xsolla Mastercard", ha dichiarato Sherri Haymond, EVP, Partnership digitali globali presso Mastercard. "Insieme stiamo abilitando opzioni di pagamento comode e senza interruzioni, che aggiungono strumenti a quelli già disponibili per gli sviluppatori, aiutano a risolvere le sfide per i creator e promuovono una comunità di gioco inclusiva per tutti".

Xsolla Wallet è un componente chiave di una nuova suite di strumenti in grado di sostenere gli sviluppatori di giochi e i creator. Testimonia l'impegno di Xsolla nella creazione di soluzioni in grado di gestire le esigenze immediate dei creator di contenuti e promuove un ambiente più collaborativo e produttivo per le loro creazioni mediante una partnership finanziaria integrata con Paysafe e una carta per creator con Mastercard.

"Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra partnership con Xsolla per offrire valore e andare oltre le aspettative dei clienti con le nostre soluzioni di pagamento, ottimizzando ulteriormente l'esperienza di gioco e pagamento dei giocatori a livello globale", ha affermato Aaron Gale, Vicepresidente di vendite e gestione degli account presso Paysafe. "Ogni esperienza di gioco inizia con un pagamento, e ci impegniamo a trasformare queste transazioni in una parte dell'esperienza complessiva, per alimentare il divertimento e sostenere il coinvolgimento e la fidelizzazione."

Per ulteriori dettagli su Xsolla Wallet, visitare: xsolla.pro/wallet

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

Informazioni su Paysafe

Paysafe Limited ("Paysafe") (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) è una piattaforma di pagamenti leader con una comprovata esperienza nell'ambito del servizio di commercianti e consumatori nei settori dell'intrattenimento globale. Il suo principale obiettivo è consentire alle aziende e ai consumatori di connettersi e di effettuare transazioni senza soluzione di continuità grazie a funzionalità leader nel settore dell'elaborazione dei pagamenti, dei wallet digitali e delle soluzioni di pagamento online. Con oltre 20 anni di esperienza nei pagamenti online, un volume di transazioni annuo di oltre 130 miliardi di USD nel 2022 e circa 3.300 dipendenti dislocati in più di 12 paesi, Paysafe mette in contatto aziende e consumatori attraverso 100 tipi di pagamento in oltre 40 valute in tutto il mondo. Fornite attraverso una piattaforma integrata, le soluzioni di Paysafe sono orientate alle transazioni avviate da dispositivi mobili, all'analisi in tempo reale e alla convergenza tra i pagamenti online e quelli realizzati in negozio. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.paysafe.com.

Fonte: Business Wire