Illumination e Nintendo annunciano l'imminente uscita di un nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros.

SANTA MONICA, California e KYOTO, Giappone: Illumination (sede centrale: Santa Monica, CA, USA; Fondatore e Ceo: Chris Meledandri) e Nintendo Co., Ltd. (sede centrale: Kyoto, Minami-ku, Giappone; Direttore rappresentativo e Presidente: Shuntaro Furukawa, “Nintendo” qui di seguito) oggi hanno annunciato che è in corso la produzione di un nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros.

Si prevede che il nuovo film animato basato sul mondo di Super Mario Bros. uscirà il 3 aprile 2026 negli Stati Uniti e in molti altri paesi del mondo – in determinati paesi uscirà durante il mese di aprile.

Il film sarà prodotto da Chris Meledandri, Fondatore e Ceo di Illumination e da Shigeru Miyamoto, Direttore rappresentativo e Fellow di Nintendo, scritto da Matthew Fogel e diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic. Sarà finanziato congiuntamente da Universal Pictures e Nintendo e distribuito nei cinema di tutto il mondo da Universal Pictures.

Partecipando in misura sostanziale alla produzione del film con l’obiettivo di fare sorridere tutte le persone intrattenendole, Nintendo continua a impegnarsi nella produzione di prodotti di intrattenimento unici e nel consentire a quante più persone possibili di goderne.

Illumination guarda con fiducia a proseguire la sua partnership con Nintendo, offrendo al pubblico di tutto il mondo, indipendentemente dall’età, un mix di gioia e scoperta, consentendo alle persone di connettersi con amati personaggi e storie creati da uno dei franchise più popolari al mondo.

Informazioni su Illumination

Illumination, fondata da Chris Meledandri nel 2007, è uno dei principali produttori nel settore dell’intrattenimento di film animati, tra cui Cattivissimo me – il franchise di film di animazione comici di maggior successo nella storia del cinema – e The Super Mario Bros Movie, Lorax - Il guardiano della foresta e Il Grinch, entrambi dalle storie di Dr. Seuss, Pets - Vita da animali e Sing, tutti film che hanno superato ogni record. La biblioteca di Illumination include tre dei 10 film animati di massimo successo di tutti i tempi. Gli iconici, amati film di Illumination – caratterizzati da personaggi originali e memorabili, di grande richiamo globale e importanti riguardo all’aspetto culturale – hanno incassato oltre 9 miliardi di dollari in tutto il mondo. Illumination ha stretto con Universal Pictures una partnership esclusiva per il finanziamento e la distribuzione. Il prossimo film di Illumination è Cattivissimo me 4, che uscirà il 3 luglio 2024.

Informazioni su Nintendo

Nintendo Co., Ltd., con sede centrale a Kyoto, Giappone, ha creato franchise di videogiochi che sono diventati nomi familiari in tutto il mondo – Mario™, Donkey Kong™, The Legend of Zelda™, Metroid™, Pokémon™, Animal Crossing™, Pikmin™ e Splatoon™ – tramite l’integrazione di hardware e software. Nintendo mira a offrire esperienze di intrattenimento intuitive e uniche per chiunque, producendo e commercializzando console per videogiochi come la famiglia di sistemi Nintendo Switch™, sviluppando e gestendo app per dispositivi intelligenti e collaborando con vari partner a una gamma di altre iniziative di intrattenimento come parchi giochi e contenuti visivi. Nintendo ha venduto oltre 5,6 miliardi di videogiochi e più di 800 milioni di unità hardware in tutto il mondo. Dal lancio di Nintendo Entertainment System™ avvenuto più di 30 anni fa, sino a oggi e nel futuro, la mission ininterrotta di Nintendo consiste nel creare prodotti di intrattenimento unici che permettono alle persone di divertirsi, ovunque nel mondo.

Fonte: Business Wire