Visa e Taulia / SAP stringono una partnership per promuovere la disponibilità globale della finanza integrata

La nuova partnership assicura esecuzione e riconciliazione integrate dei pagamenti b2b

SAN FRANCISCO: Visa (NYSE:V), una delle principali società mondiali nel settore dei pagamenti digitali e Taulia, un’impresa SAP e una delle più importanti aziende nello sviluppo di soluzioni per la gestione del capitale di esercizio, hanno annunciato un nuovo accordo volto a rendere la finanza integrata accessibile alle aziende di tutto il mondo. La collaborazione permetterà di incorporare la tecnologia dei pagamenti digitali Visa nelle Schede virtuali Taulia, che integrano applicazioni commerciali e soluzioni per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP, enterprise resource planning) SAP per un’esperienza di pagamenti ottimizzata sia per i buyer che per i fornitori.

La partnership tra Visa e Taulia semplificherà i pagamenti nell’ecosistema aziendale consentendo alle credenziali di pagamento virtuali di funzionare in formato nativo nelle applicazioni commerciali SAP.

Fonte: Business Wire