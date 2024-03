Betterworks annuncia il primo summit virtuale europeo Empower HR

La società leader di software per la gestione delle prestazioni Betterworks presenterà la sintesi del suo molto atteso State of Performance Enablement Research Report per il 2024 in occasione dell'i...

Il dinamico evento virtuale di mezza giornata previsto per il 21 marzo riunisce i leader delle risorse umane e i loro team, per condividere informazioni e strategie fondamentali per un cambiamento trasformativo

MENLO PARK, California: La società leader di software per la gestione delle prestazioni Betterworks presenterà la sintesi del suo molto atteso State of Performance Enablement Research Report per il 2024 in occasione dell'imminente summit virtuale europeo Empower HR. Il dinamico evento virtuale, sviluppato per i professionisti senior europei nel settore delle risorse umane e per i loro team, tra cui le risorse umane per il settore IT, si terrà il 21 marzo dalle 9:00 alle 14:00 GMT.

Presentato da Hung Lee, il summit virtuale Empower HR si preannuncia come un evento di mezza giornata dalla grande energia ricco di informazioni, strategie e strumenti volti a generare un cambiamento trasformativo, in grado di elevare le funzioni delle risorse umane e di migliorare le carriere. È possibile registrarsi qui.

"Empower HR presenterà una serie eccezionale di relatori che si dedicano a pratiche trasformative e che condivideranno la loro guida esperta e informazioni sulla continua evoluzione del luogo di lavoro e sull'impatto dell'IA nella ridefinizione del mondo del lavoro", ha dichiarato Aitken, vicepresidente del dipartimento di Trasformazione delle risorse umane presso Betterworks. "Siamo entusiasti di riunire la nostra community per imparare, stringere relazioni ed esplorare strategie per guidare le organizzazioni in questo panorama dinamico".

Aitken darà il via all'evento condividendo risultati importanti ottenuti dal report State of Performance Enablement, tra cui le principali lacune nella percezione della gestione delle prestazioni tra i reparti di risorse umane e la dirigenza e tra i manager e i singoli collaboratori. I dati dimostrano che l'integrazione della gestione del capitale umano con una soluzione su misura può portare a risultati molto migliori rispetto al semplice utilizzo di un sistema di gestione del capitale umano, che può a sua volta non differire o essere addirittura peggiore del semplice impiego di processi manuali.

Il report presenta inoltre in dettaglio problemi critici che i responsabili delle risorse umane devono affrontare nella gestione delle prestazioni, offrendo ai leader consigli e informazioni per intervenire e migliorare l'esperienza dei dipendenti e le prestazioni nella loro organizzazione.

Altri punti salienti di Empower HR Europe comprendono:

Presentazioni di apertura dei noti esperti e autori Katie King e Tim Ringo: King condividerà esempi stimolanti di come i team di risose umane stanno sfruttando l'IA per trasformare ogni aspetto della loro attività; Ringo approfondirà il tema di come la tecnologia può rendere direttori, HR e dipendenti più efficienti in modo esponenziale.

Aitken condurrà una chiacchierata informale su come rivoluzionare le risorse umane nell'era dell'IA, fornendo informazioni su come i professionisti delle risorse umane possono adattarsi in questo panorama in evoluzione per trovare e mantenere un margine competitivo per le loro organizzazioni e nelle loro carriere personali.

I professionisti delle risorse umane in aziende come HelloFresh, Ferrer e Wolt condivideranno le loro strategie reali con cui guidano la trasformazione all'interno delle loro organizzazioni e sfruttano la tecnologia per migliorare i processi HR e aumentarne l'efficienza.

Nel corso del summit virtuale Empower HR, i professionisti delle risorse umane impareranno a posizionarsi come partner strategici all'interno delle loro organizzazioni, ad allineare le iniziative delle risorse aziendali con gli obiettivi di business e a utilizzare l'IA generativa e l'analisi dei dati per migliorare e accelerare il processo decisionale in materia di pianificazione della forza lavoro, acquisizione dei talenti, gestione intelligente delle prestazioni e coinvolgimento dei dipendenti.

È possibile registrarsi e ottenere accesso all'evento qui.

Informazioni su Betterworks

Fondata nel 2013, Betterworks è una società pionieristica nell'ambito delle soluzioni intelligenti per la gestione delle prestazioni che aiutano i dipendenti e le organizzazioni a raggiungere il loro massimo potenziale. Betterworks reinventa la gestione delle prestazioni per tutti con una piattaforma predisposta per le aziende che favorisce una maggiore efficacia dei manager e migliori prestazioni dei dipendenti, portando a una maggiore soddisfazione e fidelizzazione e a migliori risultati aziendali. Unisce l'intelligenza artificiale generativa e l'analisi dei dati, che consentono alle organizzazioni di prendere decisioni intelligenti e basate sui dati, con una soluzione completa che integra conversazioni, check-in, feedback, coinvolgimento dei dipendenti e riconoscimento, il tutto accessibile nelle applicazioni che i dipendenti utilizzano ogni giorno.

I dipendenti dei nostri clienti si dimostrano più impegnati e soddisfatti del loro ruolo, ed è per questo che leader del settore come Colgate-Palmolive, Intuit, Udemy, Freddie Mac, Kroger, Vertiv e l'Università di Phoenix si affidano a Betterworks per gestire e raggiungere prestazioni eccellenti. Betterworks è sostenuta da Kleiner Perkins, Emergence Capital e John Doerr.

Per ulteriori informazioni, visitare www.betterworks.com.

Fonte: Business Wire