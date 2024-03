Verimatrix lancia Counterspy, una nuova soluzione antipirateria con funzionalità difensive prime in assoluto

Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), il leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato la disponibilità generale dell...

Un cliente Verimatrix che ha implementato Counterspy ha realizzato risparmi sui costi operativi pari a 300mila USD e ha prevenuto perdite dirette causate dalla pirateria pari a 21 milioni di USD

Al webinar Verimatrix che si terrà in diretta il 19 marzo parteciperanno vari esperti nella sicurezza che offriranno dati approfonditi e utili sulla pirateria nel settore sportivo e riguardanti nuove strategie per la protezione dei ricavi dalle trasmissioni in streaming

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), il leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato la disponibilità generale della sua nuova soluzione antipirateria Counterspy, basata sulla tecnologia antipirateria più avanzata nell’ultimo decennio.

Counterspy sfrutta una tecnologia sviluppata inizialmente nel 2021 dal team Verimatrix responsabile della sicurezza per offrire una modalità innovativa per far fronte all’aumento della pirateria video in un’era in cui sono molto diffuse le app per streaming.

Fonte: Business Wire