Laserfiche annuncia i vincitori dei Run Smarter® Awards per il 2024

Laserfiche, il fornitore SaaS leader di soluzioni di automazione intelligente di gestione dei contenuti e dei processi aziendali, ha annunciato oggi i vincitori dell'edizione 2024 dei Laserfiche Run S...

LONG BEACH, California: Laserfiche, il fornitore SaaS leader di soluzioni di automazione intelligente di gestione dei contenuti e dei processi aziendali, ha annunciato oggi i vincitori dell'edizione 2024 dei Laserfiche Run Smarter® Awards. I Laserfiche Run Smarter Awards sono stati lanciati nel 2005 per premiare le persone e le organizzazioni in tutto il mondo che utilizzano Laserfiche per migliorare la produttività, sviluppare processi innovativi e raggiungere eccezionali risultati commerciali.

"I Run Smarter Awards premiano e celebrano i singoli individui, i team e le organizzazioni che utilizzano Laserfiche per ispirare la trasformazione digitale, sia all'interno delle organizzazioni, nella più ampia comunità di Laserfiche, o in tutto il mondo", ha dichiarato Karl Chan, CEO di Laserfiche. "Siamo entusiasti di poter premiare i vincitori di quest'anno, che hanno innovato, sviluppato e ottimizzato le soluzioni Laserfiche in grado di generare esperienze digitali rilevanti in diversi settori in un momento di rapida evoluzione tecnologica."

Fonte: Business Wire