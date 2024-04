Strike lancia l'app per bitcoin in Europa

Strike, l'app globale per i bitcoin, ha annunciato oggi il lancio della sua piattaforma per i clienti idonei in Europa. Strike Europe presenta una serie completa di funzionalità progettate per consen...

Strike offre l'acquisto di bitcoin, pagamenti globali e molto altro ancora ai clienti in Europa

CHICAGO: Strike, l'app globale per i bitcoin, ha annunciato oggi il lancio della sua piattaforma per i clienti idonei in Europa. Strike Europe presenta una serie completa di funzionalità progettate per consentire a milioni di persone di accedere ai bitcoin.

I clienti possono iscriversi con pochi clic, acquistare bitcoin senza problemi e in modo sicuro con depositi gratuiti, istantanei e illimitati, e vendere, inviare e prelevare con la stessa facilità. La piattaforma facilita inoltre i pagamenti globali e offre i servizi avanzati dei portafogli Bitcoin e Lightning.

Strike si può scaricare dagli store iOS e Android.

Le funzioni principali di Strike Europe includono:

L'acquisto di bitcoin direttamente con depositi SEPA in euro illimitati e gratuiti dal proprio conto bancario

La vendita di bitcoin e il prelievo di fondi direttamente verso il proprio conto bancario SEPA

Il prelievo di bitcoin per depositarli su un proprio conto o inviarli a qualsiasi portafoglio Bitcoin o Lightning istantaneamente e senza limiti

I trasferimenti P2P globali con Lightning consentono di inviare istantaneamente denaro dal proprio saldo in euro al conto Strike di un amico, ovunque Strike sia disponibile, che potrà ricevere il valore in bitcoin, EUR (in Europa), USD (negli Stati Uniti) o USDT (nelle regioni globali supportate) nel proprio portafoglio Strike

Si può approfittare di Send Globally, la nostra funzione di pagamento transfrontaliero, per inviare denaro oltre confine nelle regioni supportate

Prelievi on-chain gratuiti, pagamenti con indirizzo Lightning e fatture a valore zero

Strike Europe accetta inoltre le app di aziende idonee per fornire supporto a tutte le loro esigenze in materia di bitcoin, comprese le transazioni di acquisto/vendita, i trasferimenti SEPA e l'accesso all'API Strike.

"I bitcoin rappresentano una speranza per tutti noi. Una rivoluzione finanziaria guidata dall'innovazione tecnica che offre a tutti un modo per risparmiare e interoperare a livello globale", ha dichiarato Jack Mallers, fondatore e amministratore delegato di Strike. "I bitcoin superano le frontiere, migliorano l'inclusione finanziaria e risolvono alcuni dei maggiori problemi economici che tutti noi dobbiamo affrontare oggi, come l'inflazione. Come terza economia mondiale, l'Europa presenta vaste opportunità per l'adozione dei bitcoin e siamo convinti che Strike sia in una posizione unica per servire milioni di persone in tutto il continente".

Nel corso dell'ultimo anno, Strike ha rapidamente ampliato i propri servizi, raggiungendo ora quasi 100 paesi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'America Latina e all'Africa. Oggi Strike raggiunge un traguardo significativo offrendo i suoi servizi ai clienti idonei in Europa.

Informazioni su Strike

Strike è l'app globale per i bitcoin. È il modo semplice, veloce e sicuro per acquistare bitcoin e inviare denaro a livello globale. Strike è disponibile in quasi 100 paesi, tra cui Stati Uniti, Europa, America Latina e Africa. Iscriviti in pochi secondi e inizia con appena un centesimo. Unisciti al futuro del denaro. https://strike.me/

Fonte: Business Wire