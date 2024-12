LabVantage Solutions e The Netherlands Forensic Institute (NFI) collaborano per far progredire la trasformazione digitale in ambito di scienza forense

LabVantage Solutions, Inc., fornitore leader di soluzioni e servizi di informatica per laboratorio, incluse piattaforme LIMS appositamente sviluppate, che consentono una rapida implementazione a costi...

—La nuova collaborazione migliora l'infrastruttura IT di NFI con un sistema LIMS avanzato per semplificare i flussi di lavoro, migliorare l'integrità dei dati e ottimizzare le operazioni forensi—

SOMERSET, NEW JERSEY e L'AIA, Paesi Bassi: LabVantage Solutions, Inc., fornitore leader di soluzioni e servizi di informatica per laboratorio, incluse piattaforme LIMS appositamente sviluppate, che consentono una rapida implementazione a costi ridotti, e The Netherlands Forensic Institute (NFI) hanno annunciato oggi una partnership volta a digitalizzare i flussi di lavoro del laboratorio forense come parte dell'iniziativa di rinnovamento informatico dell'NFI. Un aspetto chiave di questa collaborazione è l'implementazione del sistema Laboratory Information Management System (LIMS) di LabVantage Solutions, progettato per semplificare le operazioni forensi dell'NFI mediante la sostituzione di processi frammentati e l'integrazione di funzionalità avanzate.

