Canalys, mezzo miliardo di PC e tablet spediti nel 2021 a livello mondiale

Gli ultimi dati di Canalys mostrano che le spedizioni mondiali di PC (compresi i tablet) sono diminuite del 7% su base annua nel quarto trimestre del 202 , a 133,7 milioni di unità. Nonostante questo calo, il 2021 è stato un anno eccezionale per PC e tablet, poiché le spedizioni totali dell'anno sono cresciute del 9% a poco meno di mezzo miliardo

Spedizioni in tutto il mondo di PC (compresi i tablet) (quota di mercato e crescita annuale). Canalys PC Market Pulse: Q4 2021*





Spedizioni in tutto il mondo di Chromebook (quota di mercato e crescita annuale ). Canalys PC Market Pulse: Q4 2021*



Spedizioni di tablet in tutto il mondo (quota di mercato e crescita annuale ). Canalys PC Market Pulse: 2021*





conper una crescita del. Lo dicono i dati di Canalys che però mostrano un calo di performance del 7% di questi dispositivi a livello mondiale su base annua, per 133,7 milioni di unità speditehannosubire forti, ma attesi,, soprattutto a causa dell'elevata saturazione nei segmenti consumer ed education.Lesu base annua amentre quellePermentre quelle diNonostante un aumento sequenziale del 10% delle spedizioni durante il trimestre natalizio,Nel trimestre esaminato in testa alla classifica c'ècon 16,4 milioni di iPad spediti, in calo annuo del 14%. Al secondo postoal con 6,8 milioni di unità spedite, con un calo a doppia cifra 31% delle spedizioni rispetto allo scorso anno.ha visto le spedizioni di tablet diminuire per la prima volta nel 2021, con 4,7 milioni di unità spedite. Completano la rosa dei cinquerispettivamente con 4,0 milioni e 2,2 milioni di dispositivi spediti."L’ambito dei tablet è più diversificato ora rispetto allo scorso anno, in quanto una miriade di nuovi attori si è affacciata al mercato, e molti altri stanno aspettando di rilasciare prodotti", ha affermato l'analista di Canalys Himani Mukka. “Sebbene il mercato abbia registrato un calo anno su anno, le spedizioni sono rimaste più elevate rispetto a prima della pandemia, a dimostrazione della forza della rinascita dei tablet. Il rallentamento nel quarto trimestre è strettamente lelato ai i vincoli di offerta che soffocano la crescita, come si è visto nel caso degli iPad, con tempi di consegna dei dispositivi fino a due mesi. Si prevede che i tablet registreranno una crescita contenuta nei prossimi trimestri, in quanto il mercato tornerà alla sua normale stagionalità e gli utenti che hanno acquistato tablet negli ultimi 18 mesi manterranno i loro dispositivi attuali. Ma il rinvio delle implementazioni commercial e degli appalti governativi nei principali paesi riequilibrerà le scale per il mercato dei tablet”.Questi dispositivi hanno registrato, inpoiché la domanda legata all’istruzione e al consumer è scesa dai massimi livelli del quarto trimestre del 2020.gli ultimi due trimestri di crescita negativa. Ciò ha creato una base installata consistente nei mercati afferenti l’istruzione e il consumer, a sottolineare il potenziale di crescita futuro della piattaforma."Chrome, non sorprende, ha registrato un secondo trimestre consecutivo di crescita negativa", ha affermato“Il predominio della piattaforma nel segmento dell'istruzione ha reso possibile numeri di spedizioni sorprendenti nell’ultimo biennio, soprattutto perché il settore dell'istruzione è stato letteralmente messo in subbuglio dalla pandemia e ha dovuto trovare modi innovativi per continuare le operazioni. Chrome ha ancora margini di opportunità connessi ai mercati in via di sviluppo che devono ancora investire nelle loro strategie relative all’educazione digitale. Mercati come Brasile e Indonesia registrano ancora una forte domanda e si prevede che continueranno a crescere fino al 2022. Sebbene Chrome OS abbia avuto un discreto successo al di fuori di questi ambiti, la quota di mercato continua a rimanere limitata solo a determinati mercati. Con le aziende in grado di pianificare meglio per l'anno futuro e la situazione generale della fornitura di componenti in miglioramento".concentrandosi sui mercati europei meno volatili, ha evitato un calo così drastico come altri fornitori e ha preso il primo posto nel quarto trimestre con 910 mila unità vendute.Al secondo postofornitore chiave nel programma educativo GIGA del Giappone, ha visto le spedizioni diminuire del 73% a 749 mila unità.ha subìto il calo maggiore tra i primi cinque fornitori, con spedizioni in calo dell'87% a 471 mila unità.ha raggiunto una quota di mercato del 18%, diventando il terzo più grande fornitore di Chromebook.si piazza al quarto posto con 641 mila unità spedite.Ne(inclusi desktop, notebook e tablet),ha mantenuto la leadership, spedendo 26,5 milioni di unità nel quarto trimestre del 2021. Nonostante un calo dell'8% delle spedizioni totali,è rimasta al secondo posto con 24,3 milioni di dispositivi spediti.con 18,6 milioni di unità vendute nel quarto trimestre del 2021, ha mantenuto il terzo posto, con un modesto calo del 3% su base annua.in quarta posizione, ha registrato un aumento del 9% delle spedizioni a 17,3 milioni di dispositivi e un incremento di poco meno del 2% della quota di mercato rispetto all'anno precedente. Chiude la classifica dei Top 5,che ha spedito 7,9 milioni di dispositivi.