Kaspersky, diritto di replica in merito alla situazione italiana

In merito alla notizia del 14 marzo, dove evidenziavamo le parole di Franco Gabrielli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza nazionale, che in un recente intervista al 'Corriere Della Sera' invitava a "rimuovere le soluzioni Kaspersky dai server della Pubblica Amministrazione" arriva la precisazione dell'azienda interessata, che pubblichiamo.

"Le soluzioni di sicurezza di Kaspersky per proteggere i propri sistemi e Kaspersky non è il fornitore di sicurezza informatica con la percentuale di presenza maggiore all'interno della pubblica amministrazione italiana". Inoltre, prosegue l'azienda: "Con la convinzione che da sempre Kaspersky collabora con i vendor di sicurezza IT di tutto il mondo, con le organizzazioni internazionali e con le forze di polizia nazionali e regionali". Kaspersky sottolinea che i elaborati dai prodotti Kaspersky sono sicuri e protetti: "L'integrità e la sicurezza delle soluzioni Kaspersky sono state più volte certificate con valutazioni indipendenti di terze parti che hanno confermato la sicurezza del processo di Kaspersky per lo sviluppo e il rilascio di aggiornamenti antivirus contro il rischio di modifiche non autorizzate. Tutto questo è stato attestato dal conseguimento della certificazione SOC2 (). Il sistema informativo dei nostri data center è certificato dal" Infine, nell'ambito della), abbiamo poi trasferito parte dell'infrastruttura di elaborazione dati in Svizzera, un paese con una severa legislazione sulla protezione dei dati. Kaspersky gestisce Transparency Center in tutto il mondo, che servono come strutture per i partner e le parti interessate del governo per esaminare il codice dell'azienda, gli aggiornamenti del software e le regole di rilevamento delle minacce.".