Aton IT, Cristiano Magi entra come Project Manager del Data Analytics Competence Center

Nuova linfa per Aton IT, dove di recente è entrato Cristiano Magi con il compito di sviluppare il Competence Center Data Analytics, al fine di offrire al mercato italiano soluzioni sviluppate in house su prodotti internazionali, sia in ambito IT che business.

In Aton IT Cristiano Magi, nel ruolo di Project Manager Competence Center Data Analytics, porta la sua pluriennale esperienza professionale nello scouting internazionale di nuove tecnologie e digital start-up, con competenze acquisite in soluzioni innovative nella digital transformation, con particolare attenzione al mondo dei big data, della UX/UI, del digital engagement e del marketing.

È stato responsabile delle strategie di web marketing e coordinatore dei progetti legati all’innovazione di prodotto, processo e servizio per la Fondazione TEMA, ente no profit promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. In questo ambito ha anche coordinato le attività legate alla fabbricazione digitale dell’artigianato, in collaborazione con MEL - Mobile Experience Laboratory del MIT Massachusetts Institute of Technology.

Durante la sua carriera ha stabilito contatti con vendor internazionali e aziende italiane, creando nuovo valore e opportunità seguendo tutte le fasi del processo di sviluppo dei progetti, fino alla loro completa realizzazione. Questa esperienza ha avvalorato la conoscenza di Cristiano Magi in numerosi ambiti tra cui il digital customer experience, I'omnichannel customer journey, il customer data platform, la digital loyalty e il conversational experience design.

“Le attività di Big data e Analytics – spiega Fulvio Duse COO di ATON IT - incidono significativamente sui processi decisionali e sulla capacità delle aziende di incrementare i ricavi, migliorare l'efficienza operativa, ottimizzare le campagne di marketing e rafforzare il servizio clienti. E' un settore in cui stiamo investendo i risorse e competenze, che ci ha visto recentemente protagonisti dell'acquisizione di Your Future, società altamente specializzata in questo ambito".