Lexmark eccelle nei Managed Print Services

Per il decimo anno consecutivo il vendor viene nominato per i suoi MPS dall'analista di mercato Quocirca

Lexmark, vendor globale noto nel mercato delle soluzioni tecnologiche imaging e IoT, è stata nominata leader nei Managed Print Services (MPS) per il decimo anno consecutivo dall'analista dimercato Quocirca.

Nel suo report “Managed Print Services Market Landscape 2022”, Quocirca ha indicato Lexmark come leader del settore, sottolineando in particolare il suo Global IoT System, che garantisce maggiore ‘uptime’ eservizi cloud-native.

“Lexmark ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di adattarsi rapidamente alle mutevoli richieste di mercato e alle esigenze dei clienti quando si tratta di Managed Print Services”, ha dichiarato Louella Fernandes, direttrice di Quocirca. “Forte di un approccio agli MPS basato sulla tecnologia e sui dati, e di significativi investimenti su tecnologie come l’IoT e l’analisi interattiva, Lexmark ha mantenuto una forte e consolidata posizione nel mercato”.

In relazione alla scelta dell’azienda come leader, il report sottolinea anche gli aspetti seguenti da parte di Lexmark:

- Utilizzo di tecnologie IoT per la raccolta di dati prestazionali da oltre un milione di dispositivi in

tutto il mondo;

- Suite flessibile di servizi MPS per aziende di tutte le dimensioni, con investimenti per sostenere la crescita degli stessi e l’utilizzo di funzionalità avanzate a livello di entreprise nel mercato SMB e nell’ambiente di lavoro ibrido, compresa la nota soluzione Lexmark Cloud Bridge;

- Competenze verticali di settore per ottimizzare i processi aziendali dei clienti;

- Assessment personalizzati della sicurezza del cliente da parte di consulenti di sicurezza dedicati;

- Offerta Cloud Print Infrastructure as a Service (CPI), che utilizza tecnologie IoT e cloud per gestire gli ambienti di stampa tramite un servizio in abbonamento;

- Impegno per la sostenibilità attraverso dispositivi che durano più a lungo, il programma Smart Refresh di Lexmark, iniziative di riciclo e la partnership con PrintReleaf.

“Il riconoscimento di Lexmark come leader nel nuovo report di Quocirca “Managed Print Services Landscape” conferma il nostro impegno costante nel fornire le più avanzate soluzioni di imaging e IoT del settore che aiutano i clienti ad adattarsi a un ambiente di lavoro in rapida evoluzione, come la nostra infrastruttura", ha dichiarato Brock Saladin, Senior vice President e Chief commercial Officer di Lexmark.

Quest’anno Lexmark ha ottenuto altri due riconoscimenti da parte di Quocirca: azienda leader per Sustainability Vendor Landscape e Cloud Print Services Market Landscape.