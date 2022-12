Apulia Distribuzione sceglie Revionics, per un approccio moderno al retail pricing

L’azienda nota nel settore della grande distribuzione organizzata di merci alimentari utilizzerà lo strumento di pricing basato sull'Intelligenza Artificiale in oltre 200 punti vendita Carrefour del Sud Italia

Revionics, azienda del gruppo Aptos specializzata in soluzioni per la gestione dei prezzi, delle promozioni, dei ribassi e di analisi avanzata nel retail, annuncia l’adozione, da parte di Apulia Distribuzione, della propria soluzione Base Price Optimization. La tecnologia, coadiuvata dall’intelligenza artificiale, aiuterà Apulia a prendere decisioni consapevoli in materia di prezzi, con l’obiettivo di incrementare i risultati finanziari e migliorare la soddisfazione delle aspettative dei clienti.

Fondata nel 2001 dai fratelli Antonio e Massimo Sgaramella, Apulia collabora con i principali brand del settore del commercio all'ingrosso. Negli ultimi anni, Apulia ha ampliato notevolmente la propria rete di vendita al dettaglio, attraverso l'acquisizione dei diritti di master franchising per le sedi Carrefour nel Sud Italia. In particolare, Apulia possiede e gestisce oltre 200 punti vendita a marchio Carrefour nelle seguenti regioni: Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.

“Sotto l'insegna Carrefour, gestiamo ipermercati Carrefour e supermercati Carrefour Market e Carrefour Express", ha dichiarato Massimo Loporchio, CIO di Apulia Distribuzione. “La varietà di formati e il continuo ampliamento dell'assortimento e della presenza geografica hanno reso significativamente più complesso il nostro business. Per rispondere efficacemente a questo processo di crescita, avevamo quindi bisogno di modernizzare il nostro approccio alla gestione dei prezzi”.



L'Intelligenza Artificiale fa la differenza

Per ottimizzare e rendere scalabile la propria funzione di pricing, Apulia ha quindi scelto la soluzione di pricing avanzata, basata su IA di Revionics, in grado di semplificare e automatizzare decisioni di pricing che impattano: sedi, prodotti e formati. Lo strumento consentirà ad Apulia di migliorare la percezione dei prezzi da parte dei consumatori, di aumentare la quota di mercato e di superare, con sicurezza, la competizionne sui prezzi.

“Adottare le tecnologie più innovative, con l’obiettivo di soddisfare i nostri clienti e migliorare le prestazioni aziendali, rappresenta una parte essenziale della nostra strategia”, ha aggiunto Loporchio. “Abbiamo molta fiducia nella piattaforma di pricing di Revionics, nella tecnologia su cui si basa e nell'esperienza del team di Revionics nel campo del retail pricing. Sono tutti fattori chiave che ci hanno spinto a scegliere Revionics e che ci rendono entusiasti di aver avviato questa importante collaborazione”.

Grazie a solide analisi e a modelli avanzati di intelligenza artificiale, Revionics fornisce ai retailer indicazioni trasparenti sui prezzi da adottare per ottenere risultati di grande impatto. Apprezzate dai player di tutto il mondo, le soluzioni di Revionics basate su cloud sono utilizzate dai migliori retailer nei settori alimentare, discount, farmaceutico, largo consumo, articoli sportivi, articoli generici, hardware e retail specializzati.

“L’industria del retail è in rapida evoluzione e molteplici fattori, come l'inflazione, hanno contribuito ulteriormente ad aumentare la necessità di essere agili e reattivi alle condizioni di mercato”, ha dichiarato Scott Zucker, General Manager di Revionics, società Aptos. "Con la piattaforma di pricing intelligente di Revionics, Apulia potrà ottenere indicazioni chiare sul percorso da seguire per migliorare la propria posizione competitiva, aumentare la fedeltà dei clienti e porre le basi per una crescita più redditizia nei diversi mercati in cui opera. Non vediamo l’ora di intraprendere il viaggio nell'ottimizzazione dei prezzi, al fianco di un rivenditore italiano di generi alimentari di grande importanza”.