ACS Data Systems acquisisce Advnet. Insieme per un unico futuro

L’acquisizione di Advnet arricchisce le competenze di ACS Data Systems nel campo della cyber security, settore di grande rilevanza per le aziende

L'azienda IT altoatesina ACS Data Systems – attiva nel settore dell’innovazione e della Digital Transformation – ha perfezionato l’acquisizione di Advnet, azienda con sede a Thiene (VI) attiva da oltre 20 anni sul mercato IT del Nord Italia.

Con questa operazione ACS Data Systems punta ad espandere ulteriormente la sua presenza nel territorio del Veneto in linea con gli obiettivi aziendali: “L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di crescita di ACS Data Systems nel territorio veneto - ha commentato Luis Plunger, Presidente di ACS (nella foto) - Innovazione, competenza e vicinanza al cliente sono da sempre le direttrici che guidano le nostre azioni quotidiane; la presenza di una nuova sede operativa nella provincia di Vicenza, che si aggiunge a quelle di Venezia e Verona, ci consentirà di essere ancor più vicini ai clienti locali e di rafforzare il nostro rapporto di collaborazione e supporto.”

L’acquisizione di Advnet arricchisce le competenze di ACS Data Systems nel campo della cyber security, settore di grande rilevanza per le aziende. “Guardiamo a questa operazione con grande soddisfazione - ha evidenziato Luis Plunger - il team di Advnet è composto da professionisti di grande valore e il loro ingresso nel nostro Gruppo contribuirà ad allargare la nostra proposta tecnologica ed espandere le competenze nel campo della sicurezza informatica, in particolar modo per quel che riguarda l’Identity and Access Management (IAM).” Il Management di ACS Data Systems e Advnet “Iniziamo una nuova fase della nostra vita aziendale – ha dichiarato Daniele Masi, Socio e Direttore Commerciale di Advnet – si tratta di un passo che effettuiamo con grande entusiasmo, perché ci consente di entrare in un’azienda solida, ben strutturata, con cui condividiamo visione e valori. L’unione dei nostri team ci permetterà di fornire soluzioni molto avanzate, in grado di rispondere alle esigenze più sfidanti con l’obiettivo di rendere i nostri clienti competitivi, innovativi, i migliori del loro mercato”.

ACS Data Systems, presente nel settore dell’IT da oltre 35 anni e un organico di 400 collaboratori, nata in Alto Adige, oggi è operativa in cinque sedi: Bressanone, Bolzano (Head Quarter), Trento, Verona, Venezia e un ufficio rappresentativo a Milano. ACS offre soluzioni gestite di: Workplace & Collaboration, per la gestione della mobilità, flessibilità e condivisione smart e sicura di dati tra i dipendenti e collaboratori esterni; Datacenter Infrastructure & Cloud, per la scalabilità e l’integrità dei dati grazie a una valida Infrastruttura IT su misura; Security & Networking, per la protezione della rete al di fuori del perimetro aziendale evitando così di essere vulnerabili ai frequenti attacchi informatici; Digital Signage, per la comunicazione smart e potente sia interna che esterna grazie al software ANIMA progettato in-house e facilmente utilizzabile; Print Solutions, per l’ottimizzazione, il rispetto della privacy e la modernità delle nuove stampanti.

Da parte sua Advnet, fondata nel 2001 a Thiene (VI) dalla collaborazione di tre professionisti di elevata preparazione tecnica e di notevole esperienza nella gestione di infrastrutture IT, nel suo percorso più che ventennale, ha stretto partership con vendor d’avanguardia, realizzato interessanti implementazioni con un proposta che nel tempo si è arricchita di servizi gestiti e di innovazione volti a supportare i clienti nello sviluppo del loro business.