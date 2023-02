Home news notizia

TD SYNNEX nominata da Fortune una delle World's Most Admired Company nel 2023

L'elenco delle aziende più ammirate al mondo viene sviluppato ogni anno da Fortune in collaborazione con Korn Ferry. I candidati per l'elenco includono 1.500 delle più grandi aziende di tutto il mondo e i vincitori vengono scelti in base ai risultati di un sondaggio sulla reputazione aziendale a cui partecipano dirigenti, amministratori e membri della comunità finanziaria

Fortune ha inserito per la seconda volta TD SYNNEX nellla classifica delle “2023 World's Most Admired Companies”. Dopo aver debuttato come una delle aziende più ammirate al mondo nel 2022, a soli sei mesi dalla fusione, questa è infatti la seconda volta che viene inserita nell’elenco. "È un onore essere inclusi in questo prestigioso elenco e vedere il nostro team riconosciuto per il suo impegno nel consentire ai nostri partner globali di ottenere grandi risultati con la tecnologia", ha affermato Rich Hume, Ceo di TD SYNNEX. "Questo risultato è reso possibile dai nostri dediti collaboratori, che incarnano i nostri obiettivi e valori, la nostra visione e missione, sempre al servizio di fornitori e clienti e all’interno dell’azienda stessa". Rich Hume, Ceo di TD SYNNEX L'elenco delle aziende più ammirate al mondo viene sviluppato ogni anno da Fortune in collaborazione con Korn Ferry. I candidati per l'elenco includono 1.500 delle più grandi aziende di tutto il mondo e i vincitori vengono scelti in base ai risultati di un sondaggio sulla reputazione aziendale somministrato a dirigenti, amministratori e membri della comunità finanziaria.

