ICOS distribuisce il brand Ablerex

A seguito dell'accordo, ICOS si occuperà di distribuire su tutto il territorio nazionale le soluzioni di UPS monofase, trifase e i dispositivi per la qualità dell’alimentazione del brand Ablerex, volti a proteggere tutti gli apparati dalle anomalie della rete elettrica, garantendo continuità e qualità nella fornitura di energia alle applicazioni di ogni tipologia e dimensione: dalle applicazioni IT domestiche e professionali, industriali, elettromedicali, alle infrastrutture ICT, TLC e TVCC

“La partnership con ICOS rappresenta il primo passo per la creazione di una rete di rivenditori per la nuova linea di prodotti a brand Ablerex rivolta al mondo ICT”, ha affermato Sandro Peri, ICT Sales Director di Ablerex EMEA, che prosegue: "L’obiettivo comune di fornire soluzioni per la business continuity sempre più sicure e resilienti ci permetterà di condividere un percorso di crescita che caratterizza le nostre realtà”. Sandro Peri, ICT Sales Director di Ablerex EMEA“L’integrazione nel nostro portafoglio prodotti del marchio Ablerex, multinazionale con 30 anni di esperienza e fornitore di fiducia dei più autorevoli brand di UPS al mondo ci consente non solo di completare la nostra offerta con un componente essenziale nell’ambito dell’IT protection, ma permette ai nostri partner di offrire ai loro clienti la massima tranquillità” commenta Federico Marini, Managing Director di ICOS. Federico Marini, Managing Director di ICOS“Siamo felici di aver siglato l’accordo con un partner come ICOS con il quale abbiamo in comune una lunga e consolidata presenza sul mercato e la capacità di creare relazioni durature e fruttuose con tutti gli attori che ne fanno parte” ha affermato Roberto Sabbadin, Amministratore Delegato di Ablerex Emea. Roberto Sabbadin, Amministratore Delegato di Ablerex Emea