Exclusive Networks e ThriveDX, più forte la collaborazione per colmare lo skill gap nella cybersecurity

Si estende la collaborazione tra ThriveDX, fornitore di sicurezza informatica e competenze digitali, ed Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali affidabili, al fine di fornire formazione end-to-end e risorse di talento alla rete globale di oltre 25.000 partner.

La collaborazione si basa sulla partecipazione di Exclusive Networks in qualità di partner fondatore nel ThriveDX Cyber Talent Hub (CTH), annunciato a luglio dello scorso anno, che unisce datori di lavoro lungimiranti e formatori per costruire una piattaforma sostenibile e scalabile per attrarre, trattenere, promuovere e continuamente sviluppare il talento informatico. Jesper Trolle, CEO di Exclusive NetworksMancano esperti di sicurezza IT

Secondo uno studio di Fortinet del 2022 sul Cybersecurity Skills Gap, il 60% delle organizzazioni fa fatica a reclutare talenti nel campo della sicurezza informatica, il 52% ha problemi a trattenere dipendenti qualificati e il 67% concorda sul fatto che questa carenza di talenti crei un rischio aggiuntivo per le proprie organizzazioni. Inoltre, l’indagine di ThriveDX del 2022 Global Cybersecurity Awareness Training condotta su oltre 1.900 CISO, leader della sicurezza e professionisti IT, ha rilevato che il 65% degli intervistati ritiene che i programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza informatica debbano essere ampliati e l'87% concorda sul fatto che per ridurre il rischio informatico occorra una combinazione di dipendenti informati e tecnologia.

“Poiché le minacce globali continuano ad aumentare, è più importante che mai per noi investire nelle persone di talento che possono aiutarci a combattere questi nuovi rischi. Exclusive Networks è orgogliosa di svolgere il ruolo di “champion” nell'abilitare la prossima generazione di talenti informatici, lavorando a fianco di importanti innovatori come ThriveDX per contribuire a migliorare le capacità del nostro team, dei nostri partner e dell'ecosistema della sicurezza informatica in generale", ha affermato Jesper Trolle, CEO di Exclusive Networks.

"La formazione e l'educazione alla sicurezza informatica sono più importanti che mai nella nostra era di rischio digitale", ha affermato Dan Vigdor, co-fondatore, co-CEO ed Executive Chairman di ThriveDX. “Insieme a grandi leader globali come Exclusive Networks, miriamo a creare e condividere soluzioni ed ecosistemi unici in grado di trasformare e far crescere diversi gruppi di studenti a livello globale per costruire la forza lavoro digitale e informatica mondiale”.

Con questa nuova collaborazione ampliata, Exclusive Networks e ThriveDX lavoreranno insieme per far progredire lo stato del “fattore umano” nella cybersecurity e compiere progressi contro la carenza di talenti e di competenze nella sicurezza informatica. Exclusive Networks offrirà le competenze end-to-end e le soluzioni di talento di ThriveDX alla sua rete di rivenditori attraverso la sua innovativa piattaforma on-demand X-OD, per aiutare a migliorare la posizione di sicurezza informatica di oltre 100.000 clienti finali in tutto il mondo. Le due società continueranno inoltre a lavorare a stretto contatto sulla progettazione e l'implementazione del Cyber Talent Hub. Denis Ferrand-Ajchenbaum, Senior Vice President, Global Business Development & Ecosystems di Exclusive Networks.“Il rischio per la sicurezza informatica è un problema che riguarda tutte le organizzazioni del pianeta. Nell’ultimo anno, l'80% delle organizzazioni ha subito una o più violazioni, con quasi la metà di questi eventi che sono costati più di un milione di dollari per rimediare. Exclusive Networks è lieta di approfondire la sua partnership con innovatori leader come ThriveDX, che stanno presentando soluzioni concrete per la sicurezza informatica e per questa sfida umana. Insieme miriamo a offrire un'offerta unica al nostro ecosistema specializzato in sicurezza informatica di oltre 25.500 partner e fornitori leader di mercato, contribuendo a colmare le competenze di cybersecurity, la carenza di talenti e a combattere questi rischi crescenti", ha affermato Denis Ferrand-Ajchenbaum, Senior Vice President, Global Business Development & Ecosystems di Exclusive Networks.

“Organizzazioni come Exclusive Networks sono ‘thought leaders’ quando si tratta di questioni essenziali come colmare il divario di talenti e di competenze informatiche e implementare la sicurezza del fattore umano su larga scala. ThriveDX è orgogliosa di collaborare con Exclusive Networks per promuovere la riqualificazione della forza lavoro e il miglioramento delle competenze del settore della cybersecurity e diffondere in modo esponenziale le nostre soluzioni, con il nostro approccio comprovato e incentrato sulle persone", ha dichiarato Roy Zur, CEO di ThriveDX Enterprise.

Le soluzioni ThriveDX sono disponibili sulla piattaforma Exclusive Networks.