HiSolution in partnership con Sophos per crescere nella cybersecurity. Verso la certificazione Platinum

L’azienda toscana, già Partner Gold, punta alla certificazione Platinum e integra l’offerta dedicata alla sicurezza con soluzioni e servizi di ultima generazione

HiSolution, Managed Service Provider (MSP) specializzato in soluzioni tecnologiche in ambito VoIP, UCC, networking, security e soluzioni IT, che eroga servizi end-to-end con supporto NOC al cliente, intensifica la partnership con Sophos, noto vendor mondiale nella cybersecurity per la commercializzazione delle soluzioni e servizi offerti dal vendor in ambito sicurezza.

La collaborazione tra le due aziende è già in corso da diversi anni. Attualmente HiSolution è Gold Partner del vendor per la commercializzazione di soluzioni di cybersecurity all’avanguardia con 10 figure certificate, tra sales e figure tecniche, ed è in corsa per ottenere la certificazione Platinum. Ciò implica la certificazione di 4 addetti alle vendite, di 8 figure tecniche e il raggiungimento di un fatturato di 500mila euro nella vendita delle soluzioni Sophos.

L’MSP toscano si focalizza sulla commercializzazione di soluzioni business per aziende di qualsiasi dimensione che vanno dall’MDR, alla protezione del firewall per arrivare alla gestione della sicurezza dei dispositivi mobili (che HiSolution propone anche a listino con Fastweb). Ma, soprattutto, il vero valore aggiunto risiede nel know-how e nelle competenze tecniche degli specialisti HiSolution che si occupano della fase di setup del progetto del cliente e del post vendita proponendo servizi associati sartoriali.

La proposta Sophos

Il vendor sfrutta i dati di intelligence sulle minacce, l’intelligenza artificiale e il machine learning dei SophosLabs e di SophosAI per offrire una vasta gamma di prodotti e servizi avanzati, in grado di proteggere utenti, reti ed endpoint contro ransomware, malware, exploit, phishing e un’enorme varietà di minacce informatiche. L’azienda garantisce la sicurezza di oltre 18.000 clienti in tutto il mondo.

Nello specifico, le soluzioni di punta oggetto della partnership sono:

Sophos Managed Detection and Response, un servizio 24/7 completamente gestito, a cura di esperti che rilevano e rispondono agli attacchi informatici che colpiscono computer, server, reti, workload del cloud, account di posta elettronica e altro. Grazie alla collaborazione con il vendor, HiSolution integra la propria offerta con soluzioni e servizi all’avanguardia in grado di garantire la massima sicurezza agli utenti business.

Sophos Intercept X Advanced, una soluzione EDR progettata per amministratori IT e analisti di sicurezza che aiuta a risolvere i problemi relativi alla gestione operativa dei sistemi informatici e ai casi di utilizzo del threat hunting. Consente di rispondere a domande su eventi endpoint passati e attuali e permette di individuare proattivamente gli active adversary o di utilizzare la gestione operativa dei sistemi informatici per garantire l’integrità del sistema di IT security. Quando viene identificato un problema in remoto, aiuta a implementare un’azione di risposta precisa e accurata.

Sophos Firewall XGS con doppio processore, per una protezione e performance ai massimi livelli in ambito SaaS, SD-WAN e accelerazione delle applicazioni cloud. Offrono ispezione TLS ad alti livelli di performance e protezione efficace contro le minacce, anche per le reti più complesse.

Sophos Mobile per ottimizzare la produttività degli utenti con una soluzione di Unified Endpoint Management (UEM) e Mobile Threat Defense (MTD) che aiuta le aziende a ridurre il tempo e l’impegno da dedicare alla gestione e alla protezione dei dispositivi mobili e degli endpoint tradizionali. La piattaforma di cybersecurity next-gen, Sophos Central, consente di proteggere i dispositivi iOS, Android, Chrome OS, Windows 10 e macOS da un’unica interfaccia.

“Da anni investiamo nella collaborazione con Sophos, certi dell’elevata qualità delle soluzioni offerte e dell’expertise che viene regolarmente condivisa e ci impegniamo costantemente per elevare i livelli di certificazione che ci legano, - spiega Luca Coturri CEO di HiSolution (nella foto). – Siamo certi, e stiamo per questo lavorando di concerto con i nostri referenti in Sophos, di poter raggiungere entro l’anno i livelli richiesti per ottenere la certificazione Platinum e questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione”.