Esprinet, accordo di distribuzione con Tech Style, la Web Factory per il business on-line

Esprinet distribuirà le soluzioni di Tech Style, agenzia che sviluppa progetti web all'avanguardia, con un forte focus sulla sostenibilità, al fine di garantire una presenza online efficace e duratura.

Nata originariamente dall’esclusivo sviluppo di piattaforme web, Tech Style si afferma oggi come una realtà di riferimento nel panorama dell’offerta mobile: sia nell’ambito business che consumer. Oltre ai siti web, si dedica a piattaforme di e-commerce, app e piani di comunicazione per aiutare i clienti a costruire una brand identity forte sul mercato.

Le aziende stanno infatti puntando a migliorare i flussi aziendali introducendo sistemi online per favorire ordini da clienti noti o nuove commesse, con l’importante interscambio di dati col gestionale. I clienti Esprinet potranno gestire in modo efficace quest’ultimo aspetto grazie alle soluzioni Tech Style, che si differenziano sul mercato per due aspetti significativi: un CMS proprietario che garantisce massima qualità, personalizzazione ed elevate performance in termini di posizionamento su Google e l’attenzione agli investimenti dei clienti, non richiedendo commissioni e concedendo un cash back sui pagamenti online grazie ad un’innovativa soluzione realizzata in partnership con un’azienda che opera nel settore delle transazioni.

Affidandosi ad Esprinet, Tech Style può contare su una focalizzazione strategica aziendale nel mondo dei servizi, un team di professionisti dedicato, un coverage commerciale consolidato sul territorio e un network di rivenditori specializzati nei servizi digitali, oltre a una serie di strumenti e i tools digitali sviluppati negli ultimi anni per poter raggiungere la massima visibilità e individuare nuovi business partner.

“Tech Style è una web agency che ha fatto dell’online la sua seconda casa. I nostri obiettivi riguardano l’aumento dei clienti e di fatturato nonché il continuare a crescere per portare innovazione nel nostro settore”, ha commentato Andrea Cabiati, Amministratore Delegato. “Per raggiungere questo traguardo, abbiamo scelto di collaborare con Esprinet come distributore dei nostri servizi, basandoci sulla loro reputazione consolidata nel settore della distribuzione tecnologico e apprezzando la loro attenzione all'innovazione e l'impegno a fornire servizi di alta qualità, valori che rispecchiano la nostra stessa filosofia aziendale. Esprinet è un partner strategico che contribuisce al nostro successo complessivo, consentendoci di concentrarci sul raggiungimento degli obiettivi di business che abbiamo fissato”.

“Esprinet, consolidando la propria strategia di distributore di soluzioni digitali, ha trovato in Tech Style un partner che contribuirà sicuramente a rafforzare il portafoglio di soluzioni per l’e-commerce,” ha aggiunto Patrizia Combi, Group Digital Solutions Division Manager di Esprinet. “Attraverso questa nuova partnership, offriamo soluzioni digitali in grado di generare un ulteriore valore aggiunto in termini di marginalità e fidelizzazione, sia per i nostri clienti business che per il loro mercato finale”.