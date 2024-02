Siemens Italia, Roberta Bertolotti nominata Head of Communications

Con una solida esperienza nel mondo della Comunicazione e nella gestione delle Media Relations in ambito tecnologico, Roberta Bortolotti farà parte del Leadership Team e riporterà a Floriano Masoero, CEO di Siemens SpA

Roberta Bertolotti entra in Siemens in Italia con il ruolo di Head of Communications di Siemens con effetto dal 1° febbraio 2024. In questo ruolo farà parte del Leadership Team e riporterà a Floriano Masoero, CEO di Siemens SpA.

Con una solida esperienza nel mondo della Comunicazione e nella gestione delle Media Relations in ambito tecnologico, Roberta proviene da Microsoft dove è entrata dopo la laurea e dove ha trascorso più di 25 anni, ricoprendo diversi ruoli.

Dopo il suo ingresso nel team Marketing & Communication della filiale italiana è stata per molti anni Corporate e Business Communication Manager, seguendo le Relazioni Esterne e diventando poi Responsabile del Marketing Enterprise, con l’obiettivo di seguire i progetti di trasformazione digitale delle grandi e medie aziende.

In seguito, ha lavorato nella divisione Education, dando il proprio contributo alla digitalizzazione delle scuole italiane, soprattutto durante il periodo della pandemia. Ha poi abbracciato il mondo Government e Public Sector, seguendo il piano strategico di Microsoft a supporto delle priorità nazionali a partire dalla digitalizzazione della PA.

Negli ultimi anni, per arricchire la sua esperienza, è entrata nel mondo della vendita delle soluzioni e si è unita alla Divisione Partner, ricoprendo il ruolo di Channel Sales Manager. Negli ultimi due anni torna alla sua passione, quella per la comunicazione, con la carica di Senior Communication Manager, riportando al team Global Communication, con focus sul mercato italiano e sui grandi progetti Cloud e Intelligenza Artificiale, fungendo al contempo da riferimento per la comunicazione nei progetti di Diversity & Inclusion.

Roberta è sposata ed ha due figli.