Westcon-Comstor rafforza la collaborazione con AWS per accelerare la crescita dei partner

Dato il maggiore orientamento degli utenti finali verso l'acquisto sul Marketplace di AWS, l'accordo crea nuove opportunità di crescita per i partner e i vendor di Westcon-Comstor

Westcon-Comstor, fornitore globale di tecnologia e distributore specializzato, ha firmato un accordo con Amazon Web Services (AWS) che fornisce ai suoi partner un percorso semplificato ed agile per le transazioni su AWS Marketplace, creando nuove opportunità di crescita per i partner e i vendor, garantendo il ruolo del canale nell'economia del mercato del cloud.

L'ascesa del Marketplace di AWS sta portando gli utenti finali, dalle imprese alle PMI, a modificare il loro comportamento d'acquisto, in quanto si orientano verso budget predefiniti e i prezzi flessibili offerti, compresa la possibilità di sfruttare i crediti AWS e di soddisfare le previsioni di spesa.

In base all'accordo Designated Seller of Record (DSOR) con AWS, Westcon-Comstor è in grado per la prima volta di mettere a disposizione privatamente i prodotti dei suoi fornitori in AWS Marketplace, condividendo le quotazioni con la sua rete di 12 mila partner di canale in tutto il mondo.

I partner di Westcon-Comstor possono quindi effettuare transazioni e servire i propri clienti in AWS Marketplace, garantendo un processo di vendita integrato in AWS Marketplace lungo tutta la catena di fornitura. Westcon-Comstor accelererà la gestione della Channel Partner Private Offer (CPPO) per i suoi partner.

Westcon-Comstor detiene lo status di AWS Security Competency, ed è uno dei pochi distributori coinvolti nel programma DSOR e l'unico a poterlo proporre su più vendor.

Con diversi vendor strategici già integrati, i partner di Westcon-Comstor e i loro clienti avranno accesso a elementi chiave del suo portafoglio tecnologico incentrato sulla cybersecurity e sul networking.

Secondo un report di Forrester i partner di canale che vendono su AWS Marketplace potranno chiudere le transazioni fino al 50% più velocemente, mentre la previsione di Canalys sottolinea che le vendite globali di software e servizi di fornitori terzi, attraverso i marketplace cloud, raggiungeranno i 45 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR dell'84% in cinque anni. In virtù di ciò, l'accordo è stato concepito per garantire che i partner e i vendor di Westcon-Comstor possano massimizzare le opportunità del Marketplace di AWS.

"Le abitudini degli acquirenti finali si stanno evolvendo rapidamente e questo accordo con AWS ha lo scopo di consentire ai nostri partner di vendere dove i loro clienti vogliono acquistare", ha dichiarato David Grant, CEO di Westcon-Comstor. "Costruendo un ponte che consente ai nostri partner di servire i loro clienti direttamente su AWS Marketplace, rafforziamo la posizione del canale nell'ecosistema del mercato cloud e creiamo nuove opportunità di crescita per i nostri partner e fornitori. È entusiasmante vedere cosa si potrà ottenere grazie a questo accordo nel 2024 e oltre".