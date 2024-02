GDTC, l’evoluzione dei modelli di business aiutano il cloud a crescere

Il report “Beyond the Marketplace” mostra come piattaforme più coinvolgenti stiano contribuendo a digitalizzare le funzionalità dei programmi dei vendor, a estendere le possibilità dei partner, e a impreziosire il percorso dell’acquirente “end-to-end”.

Secondo un nuovo report del Global Technology Distribution Council (GTDC) - Associazione che rappresenta i principali distributori di tecnologia a livello mondiale. I membri del GTDC fatturano circa 160 miliardi di dollari all’anno nel mondo - i mercati cloud rappresentano uno strumento chiave per l’abilitazione di quelle organizzazioni di canale che desiderano ottimizzare i propri processi di vendita, d’implementazione, di supporto, e di fatturazione. Intitolata “Oltre il Marketplace: i distributori dell’IT tracciano il percorso del futuro dei buyer” ( Beyond the Marketplace: IT Distributors Empower the Buyers’ Journey of the Future ), la ricerca analizza il presente e il futuro degli ecosistemi di canale virtuale della distribuzione sottolineando:

Cosa offrono i marketplace sul cloud dei distributori che i venditori e i fornitori di soluzioni non sono in grado di replicare da soli;

In che modo la prossima generazione di piattaforme mirerà ad aumentare il coinvolgimento degli utenti, migliorerà la gestione dei cicli di vita, e genererà nuovi flussi di entrate;

Perché i partner e gli utenti finali possono trarre vantaggio da un rinnovato approccio che sia incentrato sull’esperienza d’acquisto dei clienti e dei partner;

Dove l’intelligenza artificiale (AI) e l’automazione entreranno all’interno dell’equazione del canale.

“Il modello di marketplace sul cloud dei fornitori migliorerà il livello le vendite, degli introiti, e aumenterà le opportunità di partnership per tutti all’interno del canale” ha dichiarato Frank Vitagliano, Amministratore Delegato del GTDC. “Confrontandoci con i manager del settore per la stesura di questo report abbiamo sentito ripetutamente parlare dei modi in cui le loro società stanno innovando per servire al meglio i partner e gli utenti finali. Il report rivela che, ancora oggi, i distributori dell’IT sono le uniche società tecnologiche in grado di riunire davvero tutto e tutti in un unico ecosistema".

I dati dell’analista IDC mostrano che il 95% dei CEO sta adottando strategie “digital-first” per adeguarsi ai luoghi di lavoro sempre più mutevoli, nonché alle dinamiche finanziarie in continua evoluzione. La maggior parte degli esperti del settore prevede, inoltre, che la crescita dei ricavi dei mercati cloud rimarrà sostenuta, grazie all’espansione di questi ecosistemi virtuali di approvvigionamento e di gestione del ciclo di vita dei prodotti da parte dei distributori. Consentendo ai fornitori di soluzioni di estendere le risorse del marketplace alle comunità di utenti finali insieme ai relativi strumenti di automazione altamente coinvolgenti e convenienti, i fornitori di piattaforme digitali potranno dare vita a una vera e propria gestione dei cicli di vita per ogni attore presente sul canale. Inoltre, secondo i principali dirigenti con cui il GTDC si è confrontato per la predisposizione di questo report, un mercato cloud “ospitato” dalla distribuzione potrebbe dare ai venditori e ai partner una maggiore visione e un grado di controllo superiore sull’ecosistema IT. Altri vantaggi dei marketplace della distribuzione sarebbero i seguenti:

Maggiore flessibilità all’interno del portafoglio;

Miglioramento del controllo di gestione;

Migliore scalabilità e potenziale per la crescita.

“Questo report fa luce sul futuro della distribuzione dell’IT, e le prospettive per queste piattaforme incredibilmente dinamiche sono rosee” ha dichiarato Vitagliano. “Oggi i distributori dell’IT stanno soddisfacendo le crescenti esigenze dei leader di canale sviluppando, allo stesso tempo, soluzioni ancora più intelligenti e semplificate per aiutarli ad avere successo anche domani.”