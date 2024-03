ITALIAN CHANNEL AWARDS 2023, premiate le eccellenze dell’ICT nel corso di una serata esclusiva

Il Premio più prestigioso per il Canale italiano raggiunge la vetta delle dieci edizioni. Oltre 260 manager, in rappresentanza dell'ecosistema canale, fanno dell'evento un prezioso momento di relazione e networking. Scopri i vincitori.

Martedì 19 marzo 2024, nella cornice “LA PISTA” di Lainate (MI), si è svolta la 10° edizione degli ITALIAN CHANNEL AWARDS (#ICA2K23), l'iniziativa editoriale annuale di riferimento per il mercato ICT, ideata dalla redazione di ChannelCity – rivista mensile (Channelcity Magazine) e sito web (www.channelcity.it) del Gruppo Editoriale G11 Media, rivolta al Canale Professionale dell'ICT.



Nel corso della serata, che ha visto la partecipazione di oltre 260 professionisti del canale, sono state premiate le eccellenze dell’ICT, in un intenso momento di relazione e networking tra gli operatori del mercato. Oltre alle prestigiose ‘statuette’ assegnate ai vincitori degli Italian Channel Awards 2023 (di seguito tutti i premiati), nel corso della serata sono stati annunciati anche i vincitori dei seguenti premi:

 Premio Giuria di Qualità: MICROSOFT

 Editor's Choice Vendor: MICROSOFT

 Editor's Choice Distributore: INGRAM MICRO

 Premio alla Carriera: GIOVANNI MORIANI, PRESIDENTE DI VAR GROUP



Nel corso dell’evento si è posto l’accento su alcune iniziative che caratterizzeranno il 2024 di ChannelCity e dell’editore G11 Media, rivolte al mondo professionale dell’ICT, a partire dagli Italian Project Awards 2023 (3° edizione), premi che saranno assegnati ai migliori progetti realizzati nel corso dell’anno precedente dalla combinata vincente canale dei partner e vendor, con una focalizzazione su alcuni temi tecnologici innovativi. Le candidature sono aperte fino al prossimo 29 MARZO e saranno valutate dalle redazioni di ChannelCity e ImpresaCity, affiancate dalla Giuria di Qualità. Il premio sarà consegnato a Milano il prossimo 7 maggio.



Confermata anche per il 2024 l’iniziativa ‘Il mese del canale’, in programma il prossimo mese di giugno, declinata in differenti appuntamenti: quattro tavole rotonde in presenza su temi innovativi, una “Special Edition” della rivista e un coinvolgente evento di chiusura, il prossimo 26 giugno.



Tra le novità presentate sul palco il lancio degli Italian Security Awards 2024 (#ISA2K24), che, sulla falsa riga degli Italian Channel Awards, premierà i Migliori Protagonisti del mercato Security in molteplici categorie.

ITALIAN CHANNEL AWARDS 2023: L'ELENCO DEI VINCITORI



TOP 10

MIGLIOR EVENTO DEDICATO AI PARTNER DI CANALE: COMPUTER GROSS SECURITY CHANNEL HUB

MIGLIOR VENDOR PER LA SOSTENIBILITA’: EPSON

MIGLIOR PROGRAMMA DI CANALE: HP

MIGLIOR PROGRAMMA DI CANALE PER GLI MSP: TREND MICRO

MMIGLIOR MARKETING MANAGER (VENDOR): TREND MICRO - VERONICA PACE

MIGLIOR CHANNEL MANAGER (VENDOR): HPE - PAOLO DELGROSSO

MIGLIOR ACCOUNT E/O SALES MANAGER (DISTRIBUTORE): BREVI - NICOLETTA CHIMINELLO

MIGLIOR MARKETING MANAGER/TEAM (DISTRIBUTORE): COMPUTER GROSS - GIANLUCA GUASTI

MIGLIOR SYSTEM INTEGRATOR: VEM SISTEMI

PRODOTTO DELL’ANNO: EPSON ECOTANK



AREA DISTRIBUTORI

MIGLIOR DISTRIBUTORE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA: ALLNET.ITALIA

MIGLIOR DISTRIBUTORE PER LA LOGISTICA: ESPRINET

MIGLIOR TEAM DI SUPPORTO AL CANALE: TD SYNNEX

MIGLIOR DISTRIBUTORE PER LA FORMAZIONE AL CANALE: FOCELDA

CASH&CARRY DELL’ANNO: BREVI - VERONA

MIGLIOR E-COMMERCE B2B: ESPRINET

MIGLIOR DISTRIBUTORE PER L'EDUCATION: COMETA

MIGLIOR DISTRIBUTORE PER L’HYBRID WORKING: ESPRINET - V-VALLEY

MIGLIOR DISTRIBUTORE SOFTWARE: COMPUTER GROSS

MIGLIOR DISTRIBUTORE STORAGE: TD SYNNEX

MIGLIOR DISTRIBUTORE NETWORKING: WESTCON

MIGLIOR DISTRIBUTORE CYBERSECURITY: EXCLUSIVE NETWORKS

MIGLIOR DISTRIBUTORE PRINTING: BREVI

MIGLIOR DISTRIBUTORE DATA CENTER: COMPUTER GROSS

MIGLIOR OFFERTA/SUPPORTO PER GLI MSP: ACHAB

MIGLIOR DISTRIBUTORE PER INIZIATIVE DI SOSTENIBILITA': ESPRINET

AREA VENDOR

MIGLIOR VENDOR EDUCATION: LENOVO

MIGLIOR VENDOR HYBRID WORKING: VMWARE

MIGLIOR VENDOR CLOUD: MICROSOFT

MIGLIOR VENDOR PRINTING: RICOH

MIGLIOR VENDOR DATA CENTER: HPE

MIGLIOR VENDOR EDGE COMPUTING: CISCO

MIGLIOR VENDOR VIDEOSORVEGLIANZA: AXIS COMMUNICATIONS

MIGLIOR VENDOR ERP/GESTIONALE: ZUCCHETTI

MIGLIOR VENDOR SOFTWARE PER LA BUSINESS CONTINUITY: VEEAM SOFTWARE

MIGLIOR VENDOR STORAGE ENTERPRISE: NETAPP

MMIGLIOR VENDOR NETWORKING ENTERPRISE: HUAWEI

MIGLIOR VENDOR CYBERSECURITY ENTERPRISE: FORTINET

MIGLIOR VENDOR STORAGE PMI: QNAP

MIGLIOR VENDOR NETWORKING PMI: TP-LINK

MIGLIOR VENDOR CYBERSECURITY PM: ESET