Riparte il Roadshow "Exclusive On the Road" rivolto alle PMI italiane

Al via la seconda edizione di SMB Roadshow "Exclusive On the Road". Questi le prossime quattro tappe: 14 Maggio, Treviso; 22 Maggio, Bologna: 13 Giugno, Napoli; 20 Giugno, Bari

Il prossimo 14 maggio parte da Treviso la seconda edizione del Roadshow SMB “Exclusive On the Road” 2024, un evento itinerante firmato Exclusive Networks Italia, che, dopo Treviso, toccherà le città di Bologna (22 maggio), Napoli (13 giugno) e Bari (20 Giugno). Quattro tappe da Nord a Sud per incontrare system integrator, service provider e reseller chiamati ad affiancare le piccole-medie aziende per vincere la sfida della cybersecurity.

Insieme a Centreon, Cubbit, Eaton, Extreme Networks, Fortinet, Palo Alto Networks, Proofpoint, Radiflow, SentinelOne, Supermicro, Trellix, WatchGuard, Zyxel, Exclusive Networks incontrerà le aziende di canale in una giornata dedicata all’innovazione, alle opportunità e alle strategie per il mercato SMB, insieme a noti player della sicurezza informatica.

Per chi partecipa sarà l’occasione per conoscere i trend di mercato e scoprire come costruire una solida base per il futuro del business, grazie alle soluzioni tecnologiche dei Vendor sponsor dell’evento e ai servizi di Exclusive Networks. Sarà possibile partecipare alle Break Out Session tenute dagli esperti dei vendor Platinum Sponsor su tematiche chiave e strategiche inerenti alla compliance, come le normative GDPR e NIS2, oltre che su temi caldi come i rischi e le opportunità legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella cybersecurity, la gestione sicura degli accessi e la relativa protezione di applicativi, utenti e risorse, e le opportunità di business con i modelli MSP/MSSP.

La novità di questa edizione è rappresentata dall’area Demo Corner, uno spazio interattivo dove si potranno scoprire le funzionalità e i vantaggi tecnologici delle soluzioni dei vendor Gold Sponsor.

“Anche in questa seconda edizione abbiamo voluto riunire una grande squadra, composta dai maggiori player della cybersecurity per offrire ai partner di canale un’esperienza di apprendimento e di networking, una visione delle opportunità, con un focus orientato al mondo SMB” spiega Augusto D’Antinone, CEO di Exclusive Networks. “Exclusive Networks è in prima linea nel garantire la sicurezza della digitalizzazione delle piccole e medie imprese, in quanto siamo consapevoli dell'importanza vitale di rendere più sicura l’infrastruttura di rete su cui poggia l’economia del nostro Paese. Attraverso un impegno capillare e costante, ci dedichiamo a rendere il processo di digitalizzazione più sicuro e affidabile, fornendo soluzioni innovative e supporto indispensabili per proteggere le PMI italiane.”