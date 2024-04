Westcon-Comstor, collaborazione con Check Point per favorire la crescita dei partner nel Marketplace di AWS

L'accordo promuoverà l'adozione del portafoglio di cybersecurity di Check Point e consentirà ai partner di canale di allinearsi al passaggio degli utenti finali nel Marketplace di AWS

Westcon-Comstor, fornitore globale di tecnologia e distributore specializzato, ha ampliato la partnership con Check Point Software Technologies, vendor di piattaforme di cybersecurity basate sull'intelligenza artificiale e cloud-delivered, per dotare i partner di canale di un percorso competitivo, snello e semplificato per la transazione dei prodotti Check Point nel Marketplace di AWS.

L'annuncio arriva dopo che Westcon-Comstor è stata nominata “EMEA distributor of the year” all'evento CPX 2024 di Check Point a Vienna per aver guidato una crescita significativa delle sue soluzioni.

Con il nuovo accordo, Westcon-Comstor diventa il primo e unico distributore al di fuori degli Stati Uniti a inserire privatamente le soluzioni software di cybersecurity di Check Point all’interno del Marketplace di AWS.

La collaborazione, che si estende all'Europa, al Medio Oriente e all'Africa (EMEA) e all'Asia-Pacifico (APAC), consente ai partner di beneficiare dei tempi di transazione accelerati, delle dimensioni delle transazioni, dei tassi di vincita più elevati e dei cicli di vendita più brevi consentiti dal Marketplace di AWS, promuovendo così l'adozione del portafoglio di Check Point.

Check Point è l'ultimo fornitore a essere formalmente inserito nel programma AWS Marketplace di Westcon-Comstor, dopo la firma dell'accordo di Designated Seller of Record (DSOR) del distributore con AWS.

La collaborazione arriva dopo che Check Point e Westcon-Comstor hanno firmato, alla fine dello scorso anno, un accordo di distribuzione mondiale per sbloccare nuove opportunità di crescita per i partner che cercano di capitalizzare la crescente domanda di Managed Security Service Provider (MSSP).

"È fantastico aggiungere una nuova dimensione strategica al nostro rapporto di successo di lunga data con Check Point grazie a questo accordo" ha dichiarato Rene Klein, Executive Vice President, Westcon Europe di Westcon-Comstor (nella foto). "Gli utenti finali sono sempre più attratti da Marketplace di AWS ed è fondamentale consentire ai nostri partner di partecipare a questa crescita. Il modo per farlo è dare ai partner la possibilità di transare i prodotti dei principali fornitori di software del mondo su Marketplace di AWS, ed è proprio questo l'obiettivo dell'accordo con Check Point."

"Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Westcon-Comstor, sfruttando AWS Marketplace per estendere la portata della nostra Infinity Platform, incluse le soluzioni Quantum, CloudGuard e Harmony", ha dichiarato Francisco Criado, VP Worldwide Partner Ecosystem di Check Point Software Technologies. "Questa collaborazione è il segno del nostro impegno reciproco a semplificare l'accesso e la gestione della cybersecurity, assicurando che i nostri partner di canale siano ben equipaggiati per soddisfare le esigenze dinamiche di sicurezza dei loro clienti nell'era del cloud. È un esempio della nostra visione condivisa di garantire la trasformazione del business con soluzioni di cybersecurity avanzate e basate sull'AI."