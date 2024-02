Synology 2024, il backup al centro dell'offerta storage

In questa intervista a Lorenzo De Rita, Key Account Manager Synology, parliamo di storage a tutto campo, sia per quanto riguarda le soluzioni on-premise, sia cloud, ma soprattutto mettiamo in evidenza le peculiarità di Synology, attore di primo piano nel segmento storage, partendo da un argomento che è sempre più centrale per tutte le aziende, da quelle più piccole alle grandi realtà: il backup.

Con Lorenzo De Rita, Key Account Manager Synology, parliamo di storage a tutto campo, sia per quanto riguarda le soluzioni on-premise, sia cloud, soprattutto mettiamo in evidenza le peculiarità di Synology, attore di primo piano nel segmento dello storage, partendo da un argomento che è sempre più centrale per tutte le aziende, da quelle più piccole alle grandi realtà: il backup. Chiedendo al Key Account Manager di Synology come è cambiato il modo di effettuare il backup nelle aziende.

"Tendenzialmente le piccole medie imprese italiane, indipendentemente dal settore sul quale operano, sono sempre più consapevoli dei danni causati dagli attacchi informatici, ed i costi da dover sostenere in caso di guasti hardware dovuti a fattori esterni ed interni. Molte aziende italiane, dopo aver pagato sia in termini di operatività che denaro a causa di periodi di inattività, si sono rese conto di dover adottare nuove strategie per la salvaguardia dei dati. Per esempio, la regola del 3-2-1. Tre copie dei nostri dati su due media differenti e una remota per il disaster recovery" esordisce Lorenzo De Rita, che poi continua sottolineando i vantaggi anche in ambito cloud. "Il backup dei propri dati in cloud offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore scalabilità e flessibilità. Accessibilità da qualsiasi luogo: i dati sono consultabili da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Infine, sicurezza e affidabilità, grazie alla crittografia dei dati durante la trasmissione. Synology risponde alle esigenze dei propri clienti grazie al suo servizio cloud chiamato Synology C2 Storage, progettato per fornire ad aziende e privati un modo sicuro e affidabile per archiviare i propri dati fuori sede e accederne in maniera sicura e trasparente".

Infatti, tramite il portale di ripristino di C2 storage, gli utenti sono in grado di accedere ai propri dati ed eseguire tutte le operazioni di ripristino richieste in caso di incidente. "Ad oggi Synology Hyper Backup, offre la possibilità di integrare Hyperscaler come i servizi di Microsoft Azure, Amazon S3, Google Drive ed OpenStack. La soluzione cloud C2 storage, oltre al backup incrementale, offre la possibilità di scalare la propria infrastruttura grazie alla tecnologia Hybrid Share. Synology Hybrid Share è una soluzione di archiviazione cloud che combina le prestazioni locali di un Synology NAS con la scalabilità e la convenienza del cloud. Consente di creare un unico spazio globale e dinamico per i dati accessibile da qualsiasi parte del mondo" sottolinea il Key Account Manager di Synology.

Hybrid Share offre diversi vantaggi quali la Crittografia end-to-end, dove i dati vengono crittografati a riposo e in transito, proteggendoli da accessi non autorizzati anche se intercettati; la Sincronizzazione multi-sito, che consente di condividere file su più dispositivi Synology NAS in posizioni diverse, garantendo che tutti i membri del team abbiano accesso alle versioni più recenti; il Tiering cloud automatico: i dati vengono spostati automaticamente tra il NAS e il cloud in base alla frequenza di accesso, ottimizzando le prestazioni e l'efficienza dei costi e Accesso a bassa latenza, i dati a cui si accede frequentemente rimangono memorizzati nella cache del NAS locale, garantendo elevate velocità di accesso locale. I dati utilizzati meno frequentemente vengono archiviati nel cloud, accessibili da qualsiasi luogo tramite una connessione Internet.

Un’altra grossa sfida che le aziende stanno affrontando oggi giorno è legata all’integrità dei dati all’interno delle versioni di backup e all’automazione. "Synology grazie a Snapshot Replication consente l’implementazione di snapshot immutabili, le quali proteggono ciascuna snapshot dalla cancellazione o modifica accidentale per un determinato periodo di tempo specificato dopo la loro creazione. Ideali per proteggersi da ransomware, errori umani e altre minacce che potrebbero compromettere i dati - continua il manager di Synology - L’automazione invece viene applicata sempre grazie a Synology Hyper Backup con la possibilità di eseguire un backup di tipo bare metal, quindi avere sulla propria destinazione, l’intera configurazione del sistema, incluse applicazioni, cartelle, dati e settaggi in formato HBV. In sintesi, le aziende stanno applicando strategie efficienti sicure e scalabili grazie alle soluzioni ibride, automatizzando applicativi e lavorando sempre sulle sfide legate alla sicurezza dei dati".

Locale o cloud? Dipende

Uno degli aspetti più evidenti quando si parla di storage dei dati è la scelta di come effetturare questa procedura. Viene sempre privilegiata la soluzione locale rispetto a quella nel cloud? "No, non sempre la soluzione locale è privilegiata rispetto a quella nel cloud - evidenzia De Rita - La scelta migliore dipende da diversi fattori, tra cui la quantità di dati da dover mantenere e la loro crescita stimata nel tempo, l'accessibilità ovvero la creazione di un’infrastruttura accessibile in maniera dinamica è una sfida constante per la cybersecurity. Pensiamo al modello community cloud, dove condividere le risorse dell'infrastruttura con altri membri della stessa community o consulente esterni aumenta i potenziali rischi per la sicurezza.; la Gestione, e soluzioni locali richiedono competenze informatiche per la configurazione e la manutenzione, mentre le soluzioni cloud sono generalmente più facili ed intuitive da utilizzare; i Costi di manutenzione e gestione energetica, le soluzioni locali richiedono manutenzione e aggiornamenti hardware, mentre le soluzioni cloud sono gestite direttamente dal cloud service provider e la estione del capitale dedicato ai dipartimenti IT: le soluzioni locali richiedono un investimento iniziale in termini di hardware. Per questo motivo, è importante pianificare insieme al proprio partner tecnologico la creazione della propria infrastruttura, valutando tutti gli elementi necessari alla messa in piedi".

Quando si hanno grandi volumi da gestire, la necessità di accedere ai dati anche senza connessione ad Internet, e la necessità di dover usare o riciclare hardware già in uso, si può optare per il modello on-premise. "Muoversi verso la nuvola è invece conveniente quando si necessita di elevata scalabilità, si vuole ammortizzare investimenti iniziali di grosse dimensioni ed infine, si ha bisogno di un’infrastruttura accessibile ovunque" continua il manager. Ma che soluzioni propone Synology per il salvataggio dei dati on-premise e nel cloud? "Synology offre diverse soluzioni per la gestione dei propri dati, sia on-premise che SaaS. Iniziamo a parlare della serie NAS Plus (+), per piccole e medie imprese, grazie ai loro chipset AMD e Intel con processori a prestazioni elevate, ed il sistema operativo DSM (DiskStation Manager), sistema operativo ufficiale Synology basato su Linux per la gestione sicura di applicativi e cartelle grazie al file system di tipo Btrfs. Se volessimo parlare di soluzioni specifiche, due modelli particolarmente apprezzati sono il DS1522+ e il DS1823xs+. Tra le soluzioni software on-premise, disponibili su DSM, ricordo Active Backup for Business, conosciuto come ABB e disponibile in tre versioni. ABB lo troviamo inoltre disponibile per la gestione dei propri tenent cloud, in particolare Office 365 e Google Workspace Inoltre, Active Backup for Microsoft 365 è il nostro software di backup dedicato alla protezione dei dati Microsoft 365 su Synology NAS. È ottimizzato per ridurre le esigenze di archiviazione tramite l'archiviazione a istanza singola e la deduplicazione a livello di blocco. Le applicazioni supportate sono: OneDrive, Exchange, Sharepoint, Contacts, Calendriers e Teams. ABB lo troviamo anche per Google Workspace, per un backup di tipo incrementale con deduplica dei file. Grazie al suo portale self-service vi è inoltre la possibilità di un ripristino indipendente e granulare. Le applicazioni supportate sono: Drive, Team Drive, Gmail, Contacts e Calendar. Da sottolineare, infine, che tutte le versioni di ABB sono disponibili con i prodotti a marchio Synology in maniera gratuita senza costi di licenza".

L'offerta "cloud" Synology è ampia e indirizzata a diverse tipologie di aziende: "Infatti tra i servizi cloud sono presenti, oltre a C2 storage, proponiamo Synology C2 Backup for Business, soluzione di backup basata sul cloud per le aziende. Utilizzato per salvare i dati che girano su workstation e server windows, e Microsoft 365 direttamente su un cloud sicuro e con conformità GDPR; Synology C2 Object Storage, soluzione di archiviazione cloud progettata specificatamente per sviluppatori e aziende che necessitano di un modo scalabile, sicuro ed economico per archiviare i propri dati nel cloud. Compatibile con le API S3 per la gestione dei dati a livello di blocco tramite backeting.; Synology Active Insight, piattaforma di monitoraggio basata su cloud sviluppata per la gestione e il monitoraggio di più dispositivi Synology NAS distribuiti a livello globale".

Rimanendo in tema servizi cloud, l'offering di Synology si espande ulteriormente, come puntializza il Key Account Manager di Synology "Tra gli ulteriori servizi cloud necessari allo sviluppo del business segnalo C2 Surveillance, servizio cloud che permette di aggiungere un layer di protezione alle proprie registrazioni video, i dati vengono salvati sia su un istanza cloud Synology, sia on-premise per garantire una elevate sicurezza in caso di incidente; C2 Identity, soluzione SSO per applicazioni web-SAML per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a gestire in modo sicuro i propri utenti e dispositivi da un unico pannello di controllo; C2 Transfer, un servizio flessibile per la condivisione di file di grosse dimensioni tramite crittografia end-to-end, integrabile e disponibile su Microsoft Outlook e C2 Password, un altro servizio flessibile per la gestione delle proprie password e dei membri del team. Dispone di funzionalità come la sincronizzazione tra un numero illimitato di dispositivi".

L'ultimo tema legato ai prodotti e alle soluzioni è legato alla piattaforma C2, soluzione per il backup. Al manager di Synology abbiamo chiesto di definire i pregi e i costi. "La piattaforma C2 si rivolge a utenti privati ed aziende. C2 è ideale per gli utenti privati che desiderano un modo semplice e sicuro per proteggere i propri dati personali, come foto, video e documenti. Offre piani di archiviazione convenienti per soddisfare le esigenze di utenti individuali e famiglie. Per le aziende invece, vi è la possibilità di proteggere dati aziendali critici, come files, database e applicazioni Microsoft 365 in maniera scalabile ed affidabile. In particolare, tra i numerosi vantaggi aziendali segnalo che C2 offre un modello di pagamento pay-as-you-go, eliminando la necessità di investire in costose infrastrutture di backup on-premise, è facile da installare e configurare, con una gestione centralizzata da un'unica interfaccia eoffre la massima sicurezza per i dati aziendali con crittografia end-to-end AES-256. la soluzione C2 dispone anche di un sistema di archiviazione intelligente, in questo casol la compressione riduce le dimensioni dei file prima del caricamento per ottimizzare l'utilizzo della larghezza di banda. Inoltre, grazie alle deduplica viene ridotto lo spazio di archiviazione utilizzato eliminando i duplicati di file mentre l’interfaccia utente centralizzata basata su web permette di monitorare l'utilizzo dell'archiviazione e ripristinare i file in maniera versatile e dinamica".

Espandere il paradigma del backup

Se il backup è una strategia vincente per le imprese, anche l'ecosistema canale deve proporsi correttamente. A questo proposito abbiamo chiesto a Lorenzo De Rita di declinare la strategia "formativa" verso i partner di canale. "Synology offre ai propri partner una serie di percorsi di formazione personalizzabili in base alle proprie esigenze. Inoltre, ricordo di seguirci sul nostro canale YouTube per avere accesso alle webinar SPOT che periodicamente vengono rilasciate. I partner hanno anche diritto alle PoC personalizzate in base alle richieste dei propri utenti finali per consentire il corretto sviluppo dei progetti e mettere in sicurezza i dati dei propri clienti finali. Infine, Synology sta lavorando per consentire il rilascio di corsi che permettano la certificazione ufficiale dei propri partner ed apprendere al meglio le tecnologie a marchio Synology".

Oggi il vendor dispone di una rete di dealer specializzati sulle soluzioni di Backup in tutta Italia. Questi dealer, altamente qualificati, possono aiutare i propri clienti finali a scegliere la soluzione di backup più adatta alle loro esigenze in base alla regione di origine. "Synology offre la possibilità ai propri rivenditori, grazie alla catena distributiva di registrare le opportunità di sviluppo business come progetti. Il partner rivenditore, una volta individuate le componentistiche necessarie alla creazione della infrastruttura, dovrà fornire questi dati al proprio distributore di riferimento, il quale inoltrerà la richiesta al venditore per la fase di valutazione ed approvazione. In aggiunta, il team di Synology Italia rimane sempre a disposizione per tutti coloro che necessitano di aiuto e supporto in fase prevendita, selezione prodotti e chiarimenti sulle applicazioni disponibili su DSM" conclude Lorenzo De Rita

