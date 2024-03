CIPS Informatica, un roadshow per NIS2

In collaborazione con i vendor Netwrix, Sangfor e N-able, il distributore organizza quattro tappe tra aprile e maggio per fare il punto sulla nuova disciplina europea della cybersicurezza

Inizia il 9 aprile a Genova e si conclude il 16 maggio a Roma, passando per Milano e Padova. Il roadshow “Road to NIS2” organizzato da CIPS Informatica si dipana nell’arco di poco più di un mese, con lo scopo di aiutare a orientarsi di fronte all’imminente entrata in vigore della nuova Direttiva europea NIS2 in materia di cybersicurezza.

Organizzata in collaborazione con i vendor Netwrix, Sangfor e N-able, l’iniziativa si prefigge di rispondere ai principali dubbi in vista dell’entrata in vigore, prevista il prossimo ottobre 2024, della Direttiva NIS2, che come noto prevede misure giuridiche per rafforzare il livello generale di cybersicurezza nell’Unione Europea.

Nel dettaglio, con l’aiuto di esperti attivi nel mondo dell’IT, l’evento itinerante “Road to NIS2” si propone di analizzare i punti della Direttiva e i suoi risvolti immediati e futuri, partendo dall’analisi degli aspetti fondamentali per finire ai dettagli utili per l’adeguamento delle aziende.

Rivolto ad aziende rivenditori del settore IT e non, il roadshow in ogni tappa vedrà l’introduzione dell’argomento e delle sue implicazioni con l’aiuto di un esperto di settore che conosce bene la Direttiva e al contempo comprende bene la realtà delle aziende italiane. Saranno anche presenti i rappresentanti dei tre vendor che hanno sposato subito l’iniziativa: Maurizio Taglioretti di Netwrix, Francesco Addesi di Sangfor e Matteo Brusco di N-able. Con la loro esperienza a contatto quotidiano con le imprese potranno evidenziare gli aspetti su cui intervenire per adeguarsi al nuovo regolamento. Nella tappa di Genova darà il suo contributo anche Alberto Clavarino di Netalia. Non mancherà, infine, la parte legale, che sarà affidata all’Avv. Giuseppe Serafini, esperto in ambito legale del mondo IT, che si metterà a disposizione del pubblico partecipante per rispondere alle domande sul tema.



Mario Menichetti, CEO di CIPS Informatica

“A fine ottobre 2023 ho condotto un webinar che ripercorreva i vari punti di NIS2 per capire come le soluzioni Netwrix potessero tornare utili a utenti e aziende per raggiungere la compliance rispetto alla Direttiva, e mi sono reso conto di quanto fosse alto l’interesse del pubblico alla questione. Quando si tratta di interpretare regolamenti e adempiervi non è mai facile farsi trovare pronti”, commenta Maurizio Taglioretti, Regional Manager Seeur di Netwrix.

“Dal webinar sono nate molte riflessioni ed è nata l’idea di coinvolgere altri attori che con la loro esperienza e le loro soluzioni potessero dare un contributo importante nell’aiutare a orientarsi di fronte all’imminente entrata in vigore della nuova Direttiva anche in Italia”, aggiunge Giovanni Zanasca, Sales Director di CIPS Informatica.

“NIS2 nasce per uniformare la classificazione dei vari attori che rientrano nella sua sfera di applicazione, superando le ambiguità e le differenze della precedente Direttiva NIS. Ma per esperienza sappiamo che l’impatto delle normative non è facilmente prevedibile, ed è per questo che abbiamo subito aderito a questa iniziativa, volta a supportare i nostri partner e tutte le aziende che hanno la necessità di orientarsi”, fa notare Francesco Addesi, Country Manager Italy di Sangfor Technologies.

“Come distributore non ci siamo mai limitati alla promozione di iniziative ed eventi puramente commerciali. Il nostro evento annuale ne è la testimonianza, come anche il nostro sito dedicato ai risvolti legali del mondo dell’IT. Questo roadshow si propone di essere un aiuto concreto alle aziende che decideranno di parteciparvi, cercando di stimolare domande e lasciando aperto un dibattito utile a spingere le aziende a muoversi per tempo, prima dell’effettiva entrata in vigore in Italia della Direttiva”, conclude Mario Menichetti, CEO di CIPS Informatica.

Road to NIS2, iniziativa gratuita promossa da CIPS Informatica insieme a Netwrix, N-able e Sangfor, con il patrocinio di Assintel, prevede le tappe di Genova, il 9 aprile, Milano, il 10 aprile, Padova, l'8 maggio, e infine Roma, il 16 maggio.