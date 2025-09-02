Appuntamento al ChannelExpo 2025

▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...

ChannelExpo si svolgerà il 24 settembre a Lainate (Milano) presso “La Pista” ed è organizzato in due aree principali: l’Arena, dove esperti di mercato e tecnologie sveleranno trend e numeri su AI, sicurezza informatica e relative nuove normative, digitalizzazione delle imprese e sovranità dei dati, la fine del supporto e il passaggio al nuovo Windows, e l’Area Espositiva, uno spazio interattivo per scoprire le ultime novità di prodotto e confrontarsi con i diversi vendor presenti

Mercato

Il Canale, da sempre, ha come focus principale intercettare le necessità delle Pmi, soggetti che con i loro numeri - 4.9 milioni di imprese - rappresentano nel nostro paese il 99% del totale delle imprese in uno spaccato che vede le Microimprese (3–9 addetti) toccare il 78,9% del totale, le Piccole imprese (10–49 addetti) registrare quota 18,5%, mentre le Medie imprese (50–249 addetti) registrare il 2,2% del totale comparto.

Che le Pmi siano l’ossatura economica fondamentale del nostro paese lo si evince anche dai numeri che esprimono, generano l’85,1% del valore aggiunto nazionale e impiegano il 74,7% della forza lavoro del nostro paese. Andando a regionalizzare il comparto emerge che solo in Lombardia risiedono quasi il 16 percento del totale delle Pmi, seguita da Lazio, Campania, Veneto, Emilia Romagna.

In questo scenario si inserisce la prima edizione di ChannelExpo, un evento, esclusivo, gratuito, ideato dalla redazione di ChannelCity che mette al centro l’innovazione e il confronto tra i diversi attori del Canale orientati principalmente al mondo delle Pmi: di fatto la nuova piazza tecnologica con al centro il business delle piccole e medie imprese.

ChannelExpo, che si svolgerà il prossimo 24 settembre a Lainate (Milano) presso “La Pista” è organizzato in due aree principali: l’Arena, dove esperti di mercato e tecnologie sveleranno trend e numeri su intelligenza artificiale, sicurezza informatica e relative nuove normative, digitalizzazione delle imprese e la sovranità dei dati, la fine del supporto e il passaggio al nuovo Windows, e l’Area Espositiva, uno spazio interattivo per scoprire le ultime novità di prodotto, confrontarsi con vendor e distributori e toccare con mano le soluzioni più innovative messe in mostra dai diversi vendor che hanno già aderito all’iniziativa.

ChannelExpo però è anche altro. Oltre alla possibilità di partecipare a una sessione di guida sicura sul circuito “La Pista” di Lainate, al termine della giornata si alzerà il sipario su ChannelCity Party, un momento conviviale e di relazione per festeggiare i 15 anni della rivista ChannelCity Magazine e lanciare l’Edizione 2025 degli Italian Channel Awards.

A questo punto, manca solo una cosa, registrarsi all'evento

