Indigenomics NOW: il World Indigenous Economic Forum si concentra sullo sviluppo di un'economia con la vita al suo centro

VICTORIA, Columbia Britannica: Il 14 novembre 2024, il forum Indigenomics NOW riunirà la leadership aziendale, gli imprenditori e i partner indigeni di tutto il mondo nel corso di un incontro virtuale per rispondere alla domanda: Come possiamo costruire un'economia con la vita al centro? Ospitato dal centro globale di Indigenomics, questo primo forum globale della durata di 24 ore, invita i partecipanti a prendere parte a una conversazione trasformativa che sostenga i sistemi di conoscenza economica indigeni integrati nei valori culturali e nella visione del mondo indigena.

Mentre le sfide dal punto di vista umano ed ecologico si inaspriscono a livello globale, la leadership economica indigena offre un percorso vitale verso la resilienza e la progettazione sostenibile.

Fonte: Business Wire