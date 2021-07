Home news notizia

Fujitsu premiata da SAP con il SAP Pinnacle Award

Con una profonda esperienza nella gestione dei deployment SAP Fujitsu riceve iil premio come 'Partner of the Year – Global Technology' in riconoscimento degli ottimi contributi forniti. Scegliendo Fujitsu, i clienti ottengono la resilienza digitale necessaria a trasformare le supply chain end-to-end con SAP S/4HANA in cloud su scala mondiale

riceve il 2021 SAP Pinnacle Award1 nella categoria Partner of the Year – Global Technology. Un riconoscimento ottenuto grazie alle eccezionali capacità dimostrate nell'implementare le soluzioni SAP dei clienti. Assegnato ogni anno da SAP ai suoi partner migliori, che dimostrano il proprio grado di eccellenza nel far funzionare al meglio le installazioni SAP dei clienti, il premio sottolinea l'attenzione e valorizza gli investimenti di Fujitsu nei confronti dell'enablement digitale dei clienti che utilizzano SAP.

Al crescente numero di clienti SAP impegnati a migrare i propri sistemi Enterprise Resource Planning verso installazioni SAP S/4HANA cloud-enabled, Fujitsu si propone come consulente di fiducia dotato di un solido team globale accompagnato da servizi di assistenza uniformi a livello mondiale.

In Italia, il partner esclusivo di Fujutsu e distributore unico delle sue soluzioni è FINIX Technology Solutions.



Sempre più spesso le aziende si rivolgono a Fujitsu per ottenere la resilienza digitale che occorre per poter procedere alla trasformazione delle loro supply chain end-to-end. Numerose iniziative congiunte tra Fujitsu e SAP sono rese ancora più efficaci da un solido ecosistema di partner,e si basano su livelli superiori di scalabilità e sicurezza. Queste capacitàsono molto importanti per i clienti attivi in settori verticali che hanno negli ERP uno strumento chiave, come la produzione manifatturiera e l'industria 4.0.

"I nostri partner sono essenziali per poter trasformare l'Intelligent Enterprise in realtà", ha dichiarato Christian Klein, CEO di SAP SE. "Nonostante il momento difficile, il nostro ecosistema ha dimostrato ancora una volta le proprie potenzialità di innovazione, l'impegno e l'eccellenza nell'aiutare i clienti a trovare nuove strade per mandare avanti il loro business. Insieme continueremo a offrire soluzioni, servizi ed esperienze best-in-class per permettere ai nostri clienti di crescere e raggiungere il successo con SAP".

"Fujitsu propone una interessante combinazione ai clienti SAP di tutto il mondo – potersi dotare della resilienza che deriva dal possedere sistemi ERP cloud-enabled insieme con l'agilità e la scalabilità che permettono di collegarsi a nuovi fornitori e partner. Siamo convinti che il premio assegnatoci da SAP riconosca la nostra profonda esperienza nel permettere ai clienti SAP di modernizzare i sistemi SAP più datati. Permettiamo ai clienti di eliminare i rischi dalle loro trasformazioni future per mezzo di una gamma completa di servizi e soluzioni per le migrazioni SAP S/4HANA", ha commentato Takahito Tokita, CEO di Fujitsu.



Fujitsu: una profonda esperienza nella gestione dei deployment SAP

Partner globale SAP di fiducia da oltre 40 anni, Fujitsu ha assistito con successo migliaia di clienti in tutto il mondo a semplificare, innovare e crescere. Fujitsu si dedica ad aiutare gli utenti SAP a raggiungere i loro obiettivi di business. Questo approccio fa leva sull'efficacia e sulle capacità di tutte le parti coinvolte combinando le profonde competenze di SAP con il talento e le capacità dei suoi partner allo scopo di co-creare insieme con i clienti.

Fujitsu promuove l'innovazione SAP in tutte le aree, dai servizi cloud attraverso operazioni SAP gestite fino a soluzioni e servizi per le installazioni on-premises. Un portafoglio completo di soluzioni dedicate a SAP comprende tecnologie avanzate e capacità di servizio che consentono di fornire soluzioni su misura a prova di futuro. In collaborazione con clienti e partner specializzati, Fujitsu si concentra sulla riduzione della complessità e sull'ottimizzazione dell'investimento nelle applicazioni SAP e nel database SAP HANA®. Il risultato è un ambiente enterprise più efficiente ed intelligente, un ROI eccezionale e risultati di business migliori.



