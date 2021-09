SentinelOne, Luca Besana è Channel Business Manager per la Mediterranean Region

Il manager lavorerà alla gestione dei business partner, sviluppando gli accordi di partnership e delineando le corrette strategie di canale

entra incon il ruolo diLa nomina, ufficializzata apunta a migliorare laBesana avrà il compito diNel nuovo ruolo saràin termini di volumi di vendita, profittabilità e ampliamento del portfolio dei partner.Forte di unnello sviluppo delle strategie e nella gestione delle attività a supporto del canale, Besana ha ricoperto ruoli strategici in diverse aziende del mondo ICT.all’Università di Milano-Bicocca, ha iniziato il suo percorso professionale in, distributore italiano specializzato nelle tecnologie ICT di virtualizzazione, storage e sicurezza.Ha ottenuto brillanti traguardi in importanti vendor di sicurezza qualisviluppando strategie commerciali mirate con i propri partner mediante un approccio ‘direct-touch’ sui principali mercati di riferimento., Besana è stato Channel Manager, Director SMB&SME Operations e, dall’aprile 2021, Channel Director Italy and Greece.Grazie alle esperienze maturate negli anni,nelle attività di implementazione, con e per il canale, degli attuali modelli di Go-to-market.“Stiamo lavorando per impostare una gestione proattiva del processo di pianificazione e sviluppo delle partnership nella nostra regione, affinché possano rivelarsi focalizzate su obiettivi finanziari e di performance condivisi - ha commentato. Luca possiede una valida expertise, avendo già ricoperto ruoli simili in varie multinazionali del settore ICT e sono sicuro che insieme riusciremo a sviluppare solide relazioni con i principali system integrator in target, coinvolgendo anche i nostri commerciali della diretta e soprattutto mirando a fornire soluzioni idonee a soddisfare le esigenze di sicurezza degli utilizzatori finali”.“Sono felice di affrontare questa nuova sfida in un’azienda in forte crescita e so di poter contare su una solida piattaforma di sicurezza, completamente in cloud, che mi consentirà di sviluppare al meglio la relazione con i partner a valore esistenti”, ha affermato