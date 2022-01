Nvidia al CES presenta nuovi laptop e desktop GeForce

Oltre 160 modelli di laptop da gaming e laptop Studio, GeForce RTX 3080 Ti per laptop e RTX 3050 per desktop; Altri giochi di Electronic Arts, Samsung TV e AT&T si uniscono a GeForce NOW; Omniverse ora disponibile per milioni di creators

“GeForce RTX sta trasformando il mercato del gaming e aprendo nuovi mondi digitali. Gli annunci di oggi confermano ulteriormente GeForce come la migliore piattaforma per gamers e creators"

senior vice president of consumer products,

Jeff Fisher, senior vice president of consumer products, NVIDIA e e

Ali Kani , Vice President e General Manager NVIDIA, Automotive

RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti offrono prestazioni di elevato livello



Nuovi laptop e app NVIDIA Studio



NVIDIA Omniverse per i creator



—

La nuova GeForce RTX 3050





Nuovi titoli NVIDIA RTX, con Ray Tracing, DLSS e Reflex



Una nuova categoria di monitor - 1440p ESports



L'ecosistema NVIDIA Reflex si espande









GeForce NOW: la piattaforma di gioco cloud per i giocatori su PC