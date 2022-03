Aton IT acquisisce Your Future e rafforza la parte Big Data e Analytics

L’operazione si inserisce nel piano di diversificazione e sviluppo dell’azienda che prevede una crescita dei ricavi del 15% anche nel 2022 e conferma l’apertura di nuove sedi in Puglia e Toscana

Fulvio Duse, COO di ATON IT

Nei giorni scorsi Aton IT ha acquisito Your Future , azienda con competenze altamente qualificate in ambito, settore proritario per le PMI.o prevede di farlo entro fine anno, e un altro 44% ritiene che la pandemia ha avuto un ruolo determinante nell’acquisire maggiore consapevolezza sulla necessità di valorizzare i dati a disposizione (fonte Osservatorio Big Data&Business Analytics Politecnico di Milano).“Le attività di Big data e Analytics – spiega- incidono significativamente sui processi decisionali e sulla capacità delle aziende di incrementare i ricavi, migliorare l'efficienza operativa, ottimizzare le campagne di marketing e rafforzare il servizio clienti. Basare le scelte di business sull’analisi dei big data significa operare in una situazione piùsoluzioni rispondenti alle reali esigenze del mercato. La nostra proposta prevede una suite di prodotti e servizi che soddisfano le tre tipologie cardine nell’ambito Analytics: Analisi descrittiva, Analisi predittiva, Analisi prescrittiva”.L’operazione di acquisizione, oggi strutturata inche operano in sintonia e interazione tra loro, rientra in undi più ampio respiro, intrapreso all’inizio del 2019, che sta dando i suoi frutti, anche in anticipo rispetto ai modelli previsionali elaborati da ATON IT.“Nonostante il 2021 sia stato un anno complicato per i motivi legati alla pandemia, i ricavi crescono del 15% su base annua e registriamo il 60% di margine operativo lordo, grazie all’introduzione di innovativi servizi offerti ai clienti - prosegue–. Nel 2022 prevediamo una crescita del fatturato analoga all’anno precedente anche in vista delle prossime aperture di due nuove sedi operative, in Toscana e in Puglia”.