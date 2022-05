Appian, i partner premiati nel 2022

Nel corso del recente Appian World, l'evento di riferimento del vendor quest’anno a Miami, sono stati celebrati i vincitori dei Partner Awards 2022. Questi premi annuali riconoscono i partner in grado di superare le aspettative dei clienti utilizzando la piattaforma Appian Low-Code nelle categorie di Impact & Excellence, Channel Sales, Solutions Success e Technology Partnership

Oltre ai temi tecnologici - AI, RPA, BPM e Process Mining, ma soprattutto vision strategica su come riuscire a democratizzare il 'low-code' estendendolo sempre più attraverso community, partner e clienti, in questa edizione, Appian ha scelto di focalizzarsi sulle competenze, con il lancio del programma #lowcode4all, e sui temi relativi a ESG - Environmental, social, and corporate governance.

Un posto di primo piano è inoltre stato attribuito ancora una volta ai partner – di ecosistema e tecnologici – capaci di trasferire i messaggi portanti del vendor, amplificandone il valore, nelle organizzazioni clienti alle prese con percorsi di trasformazione.

Qui di seguito le realtà premiate, suddivise per categoria.

Impact & Excellence

Ecco i vincitori di questa categoria:

Transformation Award - KPMG

KPMG LLP riceve il più alto Appian Partner Award come riconoscimento per gli eccezionali risultati nella consegna di programmi strategici globali sulla piattaforma Appian Low-Code. KPMG non solo guida la carica con il maggior numero di sviluppatori leader certificati, ma continua anche a fornire soluzioni di trasformazione ai principali clienti in tutto il mondo.

Value Award - Infosys

Questo premio va a Infosys, leader globale nei servizi e nella consulenza digitale di nuova generazione, come riconoscimento per gli eccezionali risultati ottenuti nell'applicazione delle best practice e delle metodologie Appian nel servizio clienti, nella consegna dei progetti e nel supporto continuo per garantire un servizio di alto valore ai clienti a livello globale. Infosys continua a posizionare Appian su aspetti critici in tutte le industry più importanti.

Delivery Award - Vuram

Il premio conferito a Vuram riconosce l'eccezionale qualità e la rapidità di consegna in casi d'uso complessi. Il team di Vuram guida i clienti lungo una tabella di marcia ponderata e strategica per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. I clienti di tutto il mondo hanno riconosciuto a Vuram un ruolo chiave nel loro successo con Appian e una parte molto apprezzata del loro team di lavoro.

Il premio conferito a Vuram riconosce l'eccezionale qualità e la rapidità di consegna in casi d'uso complessi. Il team di Vuram guida i clienti lungo una tabella di marcia ponderata e strategica per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. I clienti di tutto il mondo hanno riconosciuto a Vuram un ruolo chiave nel loro successo con Appian e una parte molto apprezzata del loro team di lavoro.

A PwC viene riconosciuto l’Innovation Award per l'eccezionale risultato nello sviluppo e nella consegna di soluzioni innovative basate su Appian con Interactions Hub, un prodotto PwC, e due nuove soluzioni per l’internal audit e la gestione complessiva dei servizi legati ai mutui.

Innovation Award - PwC

Accenture viene premiata per i risultati eccezionali nell'allineamento e nello sviluppo della sua practice Appian, che ha visto una crescita record del 75%.

Marc Wilson, Chief Partner Officer di Appian

Channel Sales

A seguire, i vincitori di questa categoria:

North American Channel Sales Partner of the Year - Ignyte Group

Ignyte Group riceve il premio per aver raggiunto il più alto ACV netto per i deal da rivendita e diretti, permesso dal proprio solido portafoglio di soluzioni costruite su Appian. Ignyte Group ha utilizzato Appian per guidare diversi programmi di trasformazione digitale ad alto impatto per clienti di medie e grandi dimensioni nei settori sanitario, dei servizi finanziari e pubblico.

Ignyte Group riceve il premio per aver raggiunto il più alto ACV netto per i deal da rivendita e diretti, permesso dal proprio solido portafoglio di soluzioni costruite su Appian. Ignyte Group ha utilizzato Appian per guidare diversi programmi di trasformazione digitale ad alto impatto per clienti di medie e grandi dimensioni nei settori sanitario, dei servizi finanziari e pubblico.

La messicana Vuram ha ricevuto il premio LATAM Channel Sales Partner of the Year per aver chiuso il più alto numero di nuovi ACV netti in America Latina.

Solution Success

Di seguito quelli di questa categoria:

Business Impact Award - Wipro

Wipro consegue il premio per la soluzione basata su Appian, progettata per aiutare le grandi istituzioni finanziarie ad affrontare i rischi finanziari e le lacune di conformità derivanti dai rischi operativi, come gli errori manuali, la perdita di dati e le frodi finanziarie causate dall'uso di applicazioni informatiche da parte dell'utente finale.

Wipro consegue il premio per la soluzione basata su Appian, progettata per aiutare le grandi istituzioni finanziarie ad affrontare i rischi finanziari e le lacune di conformità derivanti dai rischi operativi, come gli errori manuali, la perdita di dati e le frodi finanziarie causate dall'uso di applicazioni informatiche da parte dell'utente finale.

PwC è stata premiata per Interactions Hub, un prodotto PwC che aiuta le aziende farmaceutiche e di life science a livello globale a gestire le interazioni altamente regolamentate con gli operatori sanitari (HCP) e le organizzazioni sanitarie (HCO) in modo più snello, documentato e verificabile, riducendo il carico di lavoro manuale e migliorando la conformità.

PwC è stata premiata per Interactions Hub, un prodotto PwC che aiuta le aziende farmaceutiche e di life science a livello globale a gestire le interazioni altamente regolamentate con gli operatori sanitari (HCP) e le organizzazioni sanitarie (HCO) in modo più snello, documentato e verificabile, riducendo il carico di lavoro manuale e migliorando la conformità.

Appcino è stata premiata per la sua soluzione Environmental, Social, and Governance (ESG) & Sustainability che aiuta le aziende di tutti i settori ad automatizzare la governance ESG a tutto tondo, la raccolta dei dati, l’analisi di materialità e il reporting con una guida strategica sulla conformità agli standard ESG.

Technology Partnerships

Ultimi, ma non meno importanti, i partner di questa categoria:

Technology Partner of the Year - AWS

Il Technology Partner of the Year Award va ad AWS e celebra il loro impegno e la loro dedizione alla Partnership con Appian che ha permesso di dar vita ad opportunità straordinarie per Appian in tutto il mondo.

Il Technology Partner of the Year Award va ad AWS e celebra il loro impegno e la loro dedizione alla Partnership con Appian che ha permesso di dar vita ad opportunità straordinarie per Appian in tutto il mondo.

Box è stata premiata per le sue nuove ed entusiasmanti funzionalità rilasciate quest'anno come parte del Box Content Cloud: Box Sign permette ai clienti di Box di integrare nativamente le firme elettroniche proprio dove vive il loro contenuto; l'integrazione Box for Teams rende possibile l'utilizzo di Box come livello predefinito per i contenuti in Microsoft Teams durante la collaborazione; la modalità di monitoraggio Smart Access Policy permette agli amministratori di monitorare l'impatto aziendale dei controlli di sicurezza Box Shield appena distribuiti prima dell'applicazione.

Box è stata premiata per le sue nuove ed entusiasmanti funzionalità rilasciate quest'anno come parte del Box Content Cloud: Box Sign permette ai clienti di Box di integrare nativamente le firme elettroniche proprio dove vive il loro contenuto; l'integrazione Box for Teams rende possibile l'utilizzo di Box come livello predefinito per i contenuti in Microsoft Teams durante la collaborazione; la modalità di monitoraggio Smart Access Policy permette agli amministratori di monitorare l'impatto aziendale dei controlli di sicurezza Box Shield appena distribuiti prima dell'applicazione.

Genesys riceve il premio per la tecnologia di orchestrazione per la customer experience. . I clienti di Appian sono in grado di migliorare drasticamente le loro funzionalità di contact center e case management con Genesys e Appian.

Genesys riceve il premio per la tecnologia di orchestrazione per la customer experience. . I clienti di Appian sono in grado di migliorare drasticamente le loro funzionalità di contact center e case management con Genesys e Appian.

SAP è nota per i successi conseguiti a livello mondiale nell'accelerazione delle operazioni di business e nella creazione di un infinito numero di possibilità di sviluppo per i clienti Appian.

SAP è nota per i successi conseguiti a livello mondiale nell'accelerazione delle operazioni di business e nella creazione di un infinito numero di possibilità di sviluppo per i clienti Appian.

Esri riceve il premio per l'eccezionale collaborazione e la dedizione ad Appian nel fornire soluzioni d’impatto ai nostri clienti del settore pubblico.

"La nostra rete globale di partnership, che include anche le realtà di consulenza, system integrator, rivenditori e ISV, è una risorsa strategica per i clienti Appian", ha affermato Marc Wilson, Chief Partner Officer di Appian. "Ci congratuliamo con i vincitori del Partner Award di quest'anno per la loro dedizione e ingegnosità nel creare valore aggiunto con la nostra piattaforma low-code".