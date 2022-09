Overland-Tandberg, ecco il nuovo Partner Portal

La piattaforma web permette ai partner di richiedere il supporto dell’Azienda per poter concludere particolari trattative, di seguire training tecnico-commerciali sui prodotti, nonché di ottenere specifiche certificazioni. Il nuovo Partner Portal offre anche la possibilità di consultare il calendario eventi, partecipare ai webinar e accedere e scaricare in qualsiasi momento schede tecniche e documentazione relative ai prodotti.

Overland-Tandberg, primaria tech company nell’ambito dello storage, ha annunciato il nuovo Partner Portal. Disponibile al momento in inglese, il portale sarà a breve consultabile anche in altre lingue, tra cui l’Italiano. Nato nell’ambito del recente Global Partner Program, il nuovo portale web rappresenta un completo ed efficiente strumento che Overland-Tandberg mette a disposizione dei propri partner in tutto il mondo. La piattaforma web consente, infatti, ai partner di richiedere il supporto dell’Azienda per poter concludere particolari trattative, di seguire training tecnico-commerciali sui prodotti, nonché di ottenere specifiche certificazioni. Il nuovo Partner Portal offre poi la possibilità di consultare il calendario eventi, registrarsi e partecipare ai webinar organizzati da Overland-Tandberg e accedere e scaricare in qualsiasi momento schede tecniche e documentazione relative ai prodotti. Molto utile nel lavoro quotidiano è sicuramente l’area dedicata ai selling tool, dove è possibile consultare le promozioni valide in un determinato periodo, in modo da essere costantemente aggiornati e, quindi, in grado stilare le migliori offerte per i clienti. “Oltre a offrire una gamma di prodotti ampia e articolata, desideriamo mettere i nostri partner nella condizione di cogliere al meglio le notevoli opportunità di business che il mercato dello storage offre oggi e per farlo crediamo siano importanti anche un supporto costante da parte nostra e la possibilità di poter disporre in qualsiasi momento di strumenti di sales e marketing utili e aggiornati”, ha dichiarato Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, che ha poi proseguito: “Il nuovo Partner Portal è stato creato proprio per rispondere al meglio a queste esigenze e, per incentivare i partner a registrarsi e a scoprire da subito tutti i vantaggi offerti dal nostro portale, abbiamo deciso di prevedere uno sconto del 10% sul primo ordine di prodotti RDX effettuato dopo la registrazione”.